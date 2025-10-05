Akarsz együtt zenélni Hobóval? Most akár meg is teheted

Földes László Hobo, a magyar zenei élet meghatározó alakja, a Petőfi Zenei Díj 2024-es Életműdíjas előadója idén lett 80 éves. A jubileum alkalmából Hobo 80 címmel zenei felhívást indít a közmédia: a jelentkezők saját zenei stílusukban dolgozhatják fel dalait.

A Hobo 80 pályázatra bármely magyar zenész, előadó nevezését várják, műfajtól függetlenül. Egy újragondolt Hobo-dalfeldolgozást, és egy rövid bemutatkozást egy legfeljebb egyperces videóüzenettel várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt. A dalfeldolgozásokat a [email protected] e-mail címre várják december 10-ig.

A feldolgozható dalok:

1. Ki vagyok én?

2. Középeurópai hobo blues II.

3. Torta

4. A Fattyú reménytelen szerelme és halála

5. Szabadíts fel!

6. Madárijesztő

7. Kisember

8. Az új Magyarország

9. Úgy szeret, hogy semmit sem kér

10. Pécsi lány

Részletek és jelentkezés: mediaklikk.hu/petofi