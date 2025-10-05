3 órája
Akarsz együtt zenélni Hobóval? Most akár meg is teheted
Forrás: MW
Földes László Hobo, a magyar zenei élet meghatározó alakja, a Petőfi Zenei Díj 2024-es Életműdíjas előadója idén lett 80 éves. A jubileum alkalmából Hobo 80 címmel zenei felhívást indít a közmédia: a jelentkezők saját zenei stílusukban dolgozhatják fel dalait.
A Hobo 80 pályázatra bármely magyar zenész, előadó nevezését várják, műfajtól függetlenül. Egy újragondolt Hobo-dalfeldolgozást, és egy rövid bemutatkozást egy legfeljebb egyperces videóüzenettel várnak a szervezők, továbbá egy kitöltött és aláírt felhasználási engedélyt. A dalfeldolgozásokat a [email protected] e-mail címre várják december 10-ig.
A feldolgozható dalok:
1. Ki vagyok én?
2. Középeurópai hobo blues II.
3. Torta
4. A Fattyú reménytelen szerelme és halála
5. Szabadíts fel!
6. Madárijesztő
7. Kisember
8. Az új Magyarország
9. Úgy szeret, hogy semmit sem kér
10. Pécsi lány
Részletek és jelentkezés: mediaklikk.hu/petofi