Művészet és elismerés

Átadták az MMA tagozati díjait a Pesti Vigadóban

A Magyar Művészeti Akadémia 2025-ös tagozati díjait kilenc kategóriában tizennyolc alkotó vehette át. A Pesti Vigadóban megrendezett ünnepségen több évtizedes művészi pályák és kiemelkedő teljesítmények kaptak méltó elismerést – köztük pécsiek is.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a közelmúltban adta át tagozati díjait a Pesti Vigadóban, a köztestület székházában. Az elismeréseket kilenc művészeti területen összesen tizennyolc alkotónak ítélték oda, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak a magyar kulturális élet gazdagításához.
Az iparművészeti és tervezőművészeti tagozat egyik díját Fusz György Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész kapta. Több évtizedes pályája során a magyar iparművészet egyik meghatározó alakjává vált: művei magyar és külföldi közgyűjteményekben egyaránt megtalálhatók, köztéri alkotásai pedig az ország számos pontján láthatók. A Pécsi Tudományegyetem Design és Médiaművészeti Intézetének professor emeritusa, aki tanárként is generációkat inspirál. Munkásságát korábban Babits Mihály-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével is elismerték.
A zeneművészeti tagozat díját, a Szőnyi Erzsébet-díjat idén Szűcs Máté brácsaművész vehette át, aki a PTE Művészeti Karának adjunktusa. A világszerte ismert előadóművész 16 évesen nyerte első hegedűversenyét, majd mestere, Szecsődi Ferenc biztatására váltott brácsára. Diplomakoncertjén a brüsszeli Zeneakadémián Kocsár Miklós Kossuth-díjas zeneszerző írt számára versenyművet – ez a gesztus egy életre meghatározta pályáját. Szűcs hét éven át volt a Berlini Filharmonikusok szólóbrácsása, jelenleg a genfi Zeneakadémián és a Pécsi Tudományegyetemen tanít, miközben rendszeresen lép fel a világ legnevesebb koncerttermeiben.
Az MMA díjai minden évben emlékeztetnek arra, hogy a művészet nemcsak alkotás, hanem kitartó munka, örökség és példamutatás is. Az idei kitüntetettek életműve egy-egy mozaikdarab a magyar kultúra gazdag tablóján.

 

