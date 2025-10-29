Az Egyesült Államok megosztottsága kerül a középpontba

Az Egyesült Államok politikai élete az elmúlt években drámai átalakuláson ment keresztül, amelyet egyre élesebb politikai megosztottság jellemez. Paul Sracic, a Youngstown State University nemzetközi kapcsolatok és politológia professzora, valamint a Hudson Institute kutatója, az Egyesült Államok belpolitikai szakértője, aki részletes betekintést ad a társadalmi és politikai törésvonalakba.

Az esemény során Sracic feltárja, milyen társadalmi, kulturális és politikai tényezők vezettek a mai megosztottsághoz, különös tekintettel a gyűlöletkeltés, a szélsőségek és a közbeszéd toxikussá válásának kérdéseire. Továbbá kitér arra is, hogy ezek a belpolitikai trendek miként hatnak az amerikai külpolitikára és milyen kihívásokat jelentenek a transzatlanti kapcsolatok és a globális diplomácia számára.

