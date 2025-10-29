55 perce
Az Egyesült Államok megosztottsága kerül a középpontba
Amerikai szakértő látogat az MCC pécsi képzési központjába: Paul Sracic előadása során mélyebb bepillantást kaphatunk az Egyesült Államok jelenlegi politikai helyzetébe, társadalmi megosztottságába, valamint azok európai és globális következményebe.
Az Egyesült Államok politikai élete az elmúlt években drámai átalakuláson ment keresztül, amelyet egyre élesebb politikai megosztottság jellemez. Paul Sracic, a Youngstown State University nemzetközi kapcsolatok és politológia professzora, valamint a Hudson Institute kutatója, az Egyesült Államok belpolitikai szakértője, aki részletes betekintést ad a társadalmi és politikai törésvonalakba.
Az esemény során Sracic feltárja, milyen társadalmi, kulturális és politikai tényezők vezettek a mai megosztottsághoz, különös tekintettel a gyűlöletkeltés, a szélsőségek és a közbeszéd toxikussá válásának kérdéseire. Továbbá kitér arra is, hogy ezek a belpolitikai trendek miként hatnak az amerikai külpolitikára és milyen kihívásokat jelentenek a transzatlanti kapcsolatok és a globális diplomácia számára.
A rendezvény során Sracic azokat a társadalmi, kulturális és politikai tényezőket vizsgálja, amelyek a mai megosztottságokhoz vezettek, és azt is elemzi, hogy Charlie Kirk munkássága és a hasonló politikai mozgalmak, hogy formálják át a politikai diskurzust. Emellett arra is kitér, hogyan befolyásolják ezek a belpolitikai trendek az Egyesült Államok külpolitikáját, és milyen kihívásokat jelentenek az transzatlanti kapcsolatok és a globális diplomácia számára.