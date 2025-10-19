Az X-Faktor győztese nem csak énekelt, beszédet is tartott a fiataloknak

Előadások:

- Közoktatás / nemzetiség oktatás az MI korában: esélyek és módszerek a mindennapokban. Előadó: Dr. Fekete Áron projektmenedzser, MCC

- „AI-eszközök a tanórán – amit már ma is használhatunk; és hova tovább? Előadó: Forrai Gábor, Galaxis.xyz

- Digitális tér veszélyei gyermekeink fejlődésére. Előadó: Pöltl Ákos, családbiztonsági szakértő

- „Népismeret az algoritmusok korában” gyakorlati példák a Gandhi Gimnáziumból. Előadó: Láng Eszter, cigány népismeret és beás nyelv oktató pedagógus

A rendezvény vendége volt Oláh Gergő, X-faktor győztes énekes, aki motivációs, zenei előadással zárta a programot. A szervező a Gandhi Gimnázium, a NeRok és a Szigetvári Tankerületi Központ volt.