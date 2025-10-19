október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Inspirált

2 órája

Az X-Faktor győztese nem csak énekelt, beszédet is tartott a fiataloknak

Címkék#X-faktor#Oláh Gergő#VI Országos Multikulturális Nap#rendezvény

Szombaton tartották Sásdon a VI. Országos Multikulturális Napot, amelyen népismeretet oktató iskolák találkozójára, vetélkedőre és szakmai konferenciára került sor.

Az X-Faktor győztese nem csak énekelt, beszédet is tartott a fiataloknak

Fotó: SandorJudit

Szombaton tartották Sásdon a VI. Országos Multikulturális Napot, amelyen népismeretet oktató iskolák találkozójára, vetélkedőre és szakmai konferenciára került sor. 

A konferencia témája: „Hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a tanulók egyéni fejlődését és a pedagógusok munkáját különböző tanulói háttér esetén?”. 

Előadások:
- Közoktatás / nemzetiség oktatás az MI korában: esélyek és módszerek a mindennapokban. Előadó: Dr. Fekete Áron projektmenedzser, MCC
- „AI-eszközök a tanórán – amit már ma is használhatunk; és hova tovább? Előadó: Forrai Gábor, Galaxis.xyz
- Digitális tér veszélyei gyermekeink fejlődésére. Előadó: Pöltl Ákos, családbiztonsági szakértő
- „Népismeret az algoritmusok korában” gyakorlati példák a Gandhi Gimnáziumból. Előadó: Láng Eszter, cigány népismeret és beás nyelv oktató pedagógus

A rendezvény vendége volt Oláh Gergő, X-faktor győztes énekes, aki motivációs, zenei előadással zárta a programot. A szervező a Gandhi Gimnázium, a NeRok és a Szigetvári Tankerületi Központ volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu