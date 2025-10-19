2 órája
Az X-Faktor győztese nem csak énekelt, beszédet is tartott a fiataloknak
Szombaton tartották Sásdon a VI. Országos Multikulturális Napot, amelyen népismeretet oktató iskolák találkozójára, vetélkedőre és szakmai konferenciára került sor.
Fotó: SandorJudit
A konferencia témája: „Hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a tanulók egyéni fejlődését és a pedagógusok munkáját különböző tanulói háttér esetén?”.
Előadások:
- Közoktatás / nemzetiség oktatás az MI korában: esélyek és módszerek a mindennapokban. Előadó: Dr. Fekete Áron projektmenedzser, MCC
- „AI-eszközök a tanórán – amit már ma is használhatunk; és hova tovább? Előadó: Forrai Gábor, Galaxis.xyz
- Digitális tér veszélyei gyermekeink fejlődésére. Előadó: Pöltl Ákos, családbiztonsági szakértő
- „Népismeret az algoritmusok korában” gyakorlati példák a Gandhi Gimnáziumból. Előadó: Láng Eszter, cigány népismeret és beás nyelv oktató pedagógus
A rendezvény vendége volt Oláh Gergő, X-faktor győztes énekes, aki motivációs, zenei előadással zárta a programot. A szervező a Gandhi Gimnázium, a NeRok és a Szigetvári Tankerületi Központ volt.