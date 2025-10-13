október 13., hétfő

Várják a gyerekeket

2 órája

Gyerekkorunk kalandja új életre kelt – ilyen lett a Bóbita felújított Répameséje

A pécsi Bóbita Bábszínház egyik legkedveltebb, mondókákkal és zenével átszőtt története, a Répamese idén felújított formában tért vissza a színház repertoárjába. Az október 11-én tartott bemutatón, a Kós Lajos teremben a közönség ismét átélhette, milyen, amikor egy egyszerű, iciri-piciri mese felnyúlik az égig.

Tóth Viktória

A Bóbita Bábszínház felújított, 4–8 éves korosztálynak szóló előadását Szabó Attila írta és rendezte, Nagy-Kovács Géza tervezte, a zenét pedig Csernák Samu szerezte. A színpadon Szalai Barbara és Rácz Attila két szeleburdi mesélőként kalauzolta a gyerekeket a nevetéssel, mondókákkal és bájos bábfigurákkal teli világba.

Rácz Attila és Szalai Barbara a Bóbita Bábszínház színpadán
Rácz Attila és Szalai Barbara a Bóbita Bábszínház színpadán
Fotó: KALMAR LAJOS

A megszokott mese – új lendülettel

Bár a Répamese történetét a legtöbben ismerjük, az előadás mégis friss energiát hozott a színpadra. A két, színes jelmezbe öltözött főszereplő kezdetben kissé meglepte a közönséget, különösen a kisebbeket, ám ahogy a történet kibontakozott, a gyerekek gyorsan megbarátkoztak velük. A játékosságot és a jókedvet tovább erősítették a vicces bábfigurák – köztük a szamár, a cica és a két ökör – akik minden megjelenésükkel derűt csaltak az arcokra.

A zene ezúttal is fontos szerepet kapott: ritmusával, dallamaival és közös éneklésre hívó motívumaival hamar magával ragadta a kicsiket és nagyokat egyaránt. A mese végére a közönség már együtt mondókázott a szereplőkkel, sőt, a történet egy fordulattal a nézőket is bevonta a játékba – így vált mindenki a Répamese részévé.

„A gyerekek nagyon élvezték, de mi tagadás, a felnőtteket is elvarázsolta” – hangzott az egyik nézői vélemény az előadás után. És valóban, a Bóbita most is azt bizonyította, hogy egy jól ismert mese is képes újat mutatni, ha szívvel-lélekkel mesélik el.

Bóbita Bábszínház
Különleges izgalmakat ígér a Répamese
Fotó: KALMAR LAJOS

Gazdag évad, még több újdonsággal a Bóbita Bábszínházban

A Répamese a Bóbita Bábszínház idei harmadik premierje volt. Szeptemberben már nagy sikert aratott az Ali király ünnepi vacsorája (4+), valamint a legkisebbeket megszólító Körbe, körbe, karikába (0–3) című előadás. Az évad azonban még korántsem ért véget: 2026 tavaszán érkezik a MacbeTT (14+) és az Amália (4+) című újdonság is.

 

