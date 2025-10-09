október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fekete-fehér varázslat

1 órája

Boros Misi hazatér: különleges zongoraesttel örvendezteti meg a pécsieket – VIDEÓ

Címkék#Boros Misi#közönség#gyermek#hangverseny#romantika

Egy estére újra Pécsre érkezik a magyar zenei élet egyik legfényesebben ragyogó csillaga: Boros Misi, a Junior Prima díjas zongoraművész, aki mindössze huszonkét évesen már a nemzetközi koncertélet meghatározó alakja.

Bama.hu

2025. november 29-én, szombaton 19 órától a pécsi közönség élőben hallhatja a fiatal művészt egy különleges hangversenyen a Pécsi Nemzeti Színházban, ahol Bach, Beethoven, Schumann és Bartók művei csendülnek fel.

Boros Misi hazatér: különleges zongoraesttel örvendezteti meg a pécsieket
Fotó: Hegedűs Bence

Boros Misi neve nem ismeretlen a pécsiek előtt: a város szülötte már gyermekként országos ismertséget szerzett, amikor 11 évesen a Virtuózok című televíziós műsorban nyűgözte le játékával a közönséget és a zsűrit. Azóta a világ legnevesebb koncerttermeiben lépett fel — Budapesten, Bécsben, New Yorkban, Tokióban, Londonban és Milánóban is tapsolták.

Pályája eddig is figyelemre méltó számokat mutat: 392 fellépés világszerte, 22 karmesterrel és 19 zenekarral dolgozott együtt, és olyan elismerések birtokosa, mint a Verbier Fesztivál Zongora díja vagy a Junior Prima Díj. A szakma és a közönség egyaránt kiemeli zongorajátékának érzékenységét, technikai precizitását és különleges zenei intelligenciáját.

A novemberi est igazi zenei időutazást ígér: a barokk mestertől, Johann Sebastian Bachtól indulva a romantika nagyjain át egészen Bartók Béla modern zenei világáig kalauzolja közönségét a fiatal művész.

Boros Misi az Ormánságban is letette névjegyét

Amint arról beszámoltunk, augusztus végén telt házas érdeklődés mellett adták át a Bőköz Fesztivál keretében a Boros Misi Zeneligetet az ormánsági Tésenfán. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu