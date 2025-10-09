Boros Misi hazatér: különleges zongoraesttel örvendezteti meg a pécsieket – VIDEÓ

2025. november 29-én, szombaton 19 órától a pécsi közönség élőben hallhatja a fiatal művészt egy különleges hangversenyen a Pécsi Nemzeti Színházban, ahol Bach, Beethoven, Schumann és Bartók művei csendülnek fel.

Boros Misi hazatér: különleges zongoraesttel örvendezteti meg a pécsieket

Fotó: Hegedűs Bence

Boros Misi neve nem ismeretlen a pécsiek előtt: a város szülötte már gyermekként országos ismertséget szerzett, amikor 11 évesen a Virtuózok című televíziós műsorban nyűgözte le játékával a közönséget és a zsűrit. Azóta a világ legnevesebb koncerttermeiben lépett fel — Budapesten, Bécsben, New Yorkban, Tokióban, Londonban és Milánóban is tapsolták.

Pályája eddig is figyelemre méltó számokat mutat: 392 fellépés világszerte, 22 karmesterrel és 19 zenekarral dolgozott együtt, és olyan elismerések birtokosa, mint a Verbier Fesztivál Zongora díja vagy a Junior Prima Díj. A szakma és a közönség egyaránt kiemeli zongorajátékának érzékenységét, technikai precizitását és különleges zenei intelligenciáját.

A novemberi est igazi zenei időutazást ígér: a barokk mestertől, Johann Sebastian Bachtól indulva a romantika nagyjain át egészen Bartók Béla modern zenei világáig kalauzolja közönségét a fiatal művész.

Boros Misi az Ormánságban is letette névjegyét