Pécs, ahogy még sosem láttad: Bozó Pál Multiverzumában minden más (FOTÓK + VIDEÓ)
Ki ne ismerné a pécsi főteret, a minaretet vagy a Fényfesztivál kavalkádját? Bozó Pál fotográfus arra törekszik, hogy e megszokott látnivalókat úgy mutassa be képein, ahogyan még nem láttuk őket. Multiverzum címmel nyílt kiállításának fotói nemcsak látványban hordoznak több réteget, jelentésükben, üzeneteikben is mélyebbre vezetnek.
Bozó Pál közel hét éve kezdett komolyabban foglalkozni a fotózással, de már számos szakmai elismerésben részesült, elnyerte többek között a Magyarország 365 fotópályázat Közönségdíját 2019-ben. Több technikát, stílust kipróbált, de a multiexpozíció került hozzá a legközelebb.
– Egészen beszippantott ez a világ, néha magam is meglepődöm, mire képes a fény. Persze, szükséges hozzá egy kis szerencse is – meséli, miközben elárul néhány kulisszatitkot képeiről.
– A fotóim többsége Pécsen készült, de nem akartam a megszokott módon megörökíteni a várost. Legyen valami más, gondoltam. A multi expozíció technikája nem új találmány, de igyekszem modern, 21. századi módon csinálni, kerülve a giccset – teszi hozzá.
A technika lényege, hogy egy képre több expozíciót, vagyis több felvételt rögzít a fotós, így a rétegek egymásba olvadva új, összetett kompozíciót hoznak létre. Olyan vizuális történet, amely túlmutat a pillanat rögzítésén – inkább egyfajta érzésvilágot, gondolati tartalmat közvetít. Bozó elmondása szerint a technika eredetileg egy véletlen hibából született, amikor egy filmkockára több képet exponáltak, de mára tudatos, művészi eszközzé vált a fotográfiában.
Pécs, ahogy még sosem láttadFotók: Bozó Pál
Bozó Pál kiállítása, mely október 10-éig látogatható a pécsi Civil Közösségek Házában, címében – Multiverzum – is utal e módszerre, azonban nem csupán ez ihlette a címadást. Képei lépésről lépésre bontják ki üzenetét, melyet röviden ekkép fogalmaz meg: aki siet, az elhagyja a lelkét.
- Képei ehhez illeszkedve mutatják be a jelenkor ambivalenciáját, a gyorsuló, percenként változó világ szokatlan jelenségeit.
- Láthatunk fotót, amely egy belvárosi templom szentképét jeleníti meg a széteső vakolattal összekapcsolva, de láthatunk olyan kompozíciókat, amelyek az edzettebb szemeknek is feladják a leckét: a Mókuskerék című képe egészen meglepő, frappáns és elgondolkodtató összhatást kelt, nyitva hagyva az értelmezés lehetőségét. A fényképész által gyakran lencsevégre kapott próbababák is megjelennek egy-egy felvételen.
– Olyan világban élünk, ahol az emberek egyre gépiesebbé válnak, a bábok viszont egyre emberibbé – véli Bozó Pál, utalva többek között a mesterséges intelligencia térhódítására.
Képeivel nem csupán tükröt tart a világnak, hanem vizuális formában igyekszik megmutatni – ahogy ő fogalmaz –, „milyen nagy kaland az emberi élet.”
Kompozíciói között akad egészen találó, láthatóan fejben jól megszerkesztett képeket, de olyanokat is, ahol, amint már beszélgetésünk elején leszögezte, a szerencse is szerepet játszott.
A multiexpozíció azt is lehetővé teszi, hogy a néző szeme hol egyik, hol másik réteget figyelje, ezáltal egyfajta belső, víziós utazást tegyen. Sok képet hordozok a fejemben, folyamatosan keresve, egy-egy formát, látványt, mivel egészíthetnék ki a mélyebb üzenet megteremtéséhez. Ugyanakkor azt is látom, hogy sokszor magától történik meg a varázslat, amit előre nem lehet kiszámítani. Végső soron ez a fény műve, én csak eszköz vagyok
– fogalmaz az alkotó.
Pécsen és Budapesten is nyitott szemmel jár Bozó Pál
Bozó Pál, a Mecseki Fotóklub aktív tagja, évek óta elkötelezetten kutatja a fény és a boldogság kapcsolatát a fotográfián keresztül. Képei mögött az a hit húzódik meg, hogy a fotózás az élet apró, mégis jelentős pillanatainak megörökítése – azoké, amelyek érzéseket, hangulatokat közvetítenek. Bozó nemcsak a technikai kísérletezés iránt lelkes, hanem a kompozíciók szinte végtelen lehetőségeinek felfedezésében is örömét leli. Számos fényképe Pécsen készült, de a fővárosban, kiállításmegnyitókon, utazások során is nyitott szemmel jár.