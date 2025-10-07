Pécs, ahogy még sosem láttad: Bozó Pál Multiverzumában minden más (FOTÓK + VIDEÓ)

Bozó Pál közel hét éve kezdett komolyabban foglalkozni a fotózással, de már számos szakmai elismerésben részesült, elnyerte többek között a Magyarország 365 fotópályázat Közönségdíját 2019-ben. Több technikát, stílust kipróbált, de a multiexpozíció került hozzá a legközelebb.

Bozó Pál: Végső soron ez a fény műve, én csak eszköz vagyok. Fotó: Mohay Réka

– Egészen beszippantott ez a világ, néha magam is meglepődöm, mire képes a fény. Persze, szükséges hozzá egy kis szerencse is – meséli, miközben elárul néhány kulisszatitkot képeiről.

– A fotóim többsége Pécsen készült, de nem akartam a megszokott módon megörökíteni a várost. Legyen valami más, gondoltam. A multi expozíció technikája nem új találmány, de igyekszem modern, 21. századi módon csinálni, kerülve a giccset – teszi hozzá.

A technika lényege, hogy egy képre több expozíciót, vagyis több felvételt rögzít a fotós, így a rétegek egymásba olvadva új, összetett kompozíciót hoznak létre. Olyan vizuális történet, amely túlmutat a pillanat rögzítésén – inkább egyfajta érzésvilágot, gondolati tartalmat közvetít. Bozó elmondása szerint a technika eredetileg egy véletlen hibából született, amikor egy filmkockára több képet exponáltak, de mára tudatos, művészi eszközzé vált a fotográfiában.