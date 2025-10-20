október 20., hétfő

Lenyűgöző látványvilág

6 órája

Bravó! Külföldön is sikert aratott a baranyai születésű alkotó

Címkék#siker#Magyar Művészeti Akadémia#médiaművész#Habil Gyenes Zsolt

A baranyai születésű médiaművész, Gyenes Zsolt újabb nemzetközi sikert ért el: önálló kiállítása nyílt „Ad libitum” címmel a nagy múltú Intermediale nemzetközi médiaművészeti fesztiválon a lengyelországi Legnicában.

Mohay Réka
Bravó! Külföldön is sikert aratott a baranyai születésű alkotó

Habil Gyenes Zsolt DLA tárlatán 11 friss, 2025-ben készült audiovizuális mű látható – vetítve vagy monitoron megjelenítve. Az alkotó kísérleti opuszai a „vizuális zene” világát idézik meg: a hang és a mozgókép egyenrangú szerepben jelenik meg, egyik a másikat hívja életre. Ez a mediális átjárhatóság izgalmas, gondolatébresztő terepet teremt a nézők számára.

baranyai művész tarolt Lengyelországban – Gyenes Zsolt új kiállítása nemzetközi sikert arat
Gyenes Zsolt: Ad libitum.

Gyenes Zsolt absztrakt képi világa a befogadó szabadságára épít: a néző saját értelmezése kerül előtérbe. Erre utal a kiállítás címe is – az „Ad libitum” latin kifejezés jelentése: „tetszés szerint”, „ahogy tetszik”.

Gyenes Zsolt 1962-ben született Hímesházán, a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi Regionális Munkacsoportjának köztestületi tagja, emellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Rippl-Rónai Művészeti Intézetének egyetemi oktatója.
Tagja több rangos szakmai szervezetnek is, köztük a MAMŰ Társaságnak, a Magyar Fotóművészek Szövetségének és a Nemzetközi Kepes Társaságnak.

Művészeti tevékenysége nemzetközi dimenziójú: folyamatosan kiállít Magyarországon és külföldön egyaránt – Thaiföldtől az Egyesült Államokon át Málta és Lengyelország kiállítótereiben is találkozhattunk munkáival.

Oktatóként médiaművészet és mozgóképkultúra területen tevékenykedik, valamint témavezetőként is közreműködik művészeti és tudományos diákköri konferenciákon.

Az „Ad libitum” kiállítás Gyenes Zsolt kísérletező, határokat feszegető művészetének újabb nemzetközi elismerése.

📸 A kiállításból néhány állókép és a Reels-videó megtekinthetők a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi Regionális Munkacsoportjának Facebook-oldalán.

 

