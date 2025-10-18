43 perce
Emlékszel még? Nagyon erős bulik voltak a pécsi tévétoronyban (KÉPGALÉRIA!)
Volt egyszer egy korszak, amikor még nem a mobil fölé görnyedtünk naphosszat. A 2000-es évek elején a város tetején, a tévétoronyban pörögtek azok az éjszakák, azok a bulik, amelyekről ma már csak félmosollyal beszélünk. És ha valaki azt mondta: „ma este buli van a toronyban”, az azt jelentette, hogy minden más megáll — csak a zene és a fények maradnak.
Aki akkoriban a tévétoronyban járt, az igazi partiarc volt. A buli miatt ugyanis mindenképpen vagy autózni, vagy buszozni kellett, és az is biztos volt, hogy innen nem lehetett csak úgy hazaindulni. A tévétoronybulijai éppen ezért voltak egészen különlegesek.
A buli, ami a város fölé emelt
A pécsi tévétoronyban a világ mintha kicsit megállt volna. A DJ feldobta a Black Eyed Peas „Where Is The Love?”-ját, majd jött a OutKast „Hey Ya!”, és a táncparketten mindenki együtt mozdult – ismerősök, idegenek, talán jövőbeli szerelmek. A parti sosem arról szólt, ki honnan jött, hanem arról, hogy ott és akkor senki sem akart mást, csak élni és táncolni. A levegőben keveredett az energiaital, a parfüm és a remény illata. A tánc nem csak egy ismerős mozgás volt, hanem menekülés a hétköznapok elől. És miközben a város fényei alattunk villogtak, mi hittük, hogy ez az éjjel soha nem érhet véget.
Buli a város felett - A tévétoronyban tényleg magasan volt a hangulat!