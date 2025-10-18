Emlékszel még? Nagyon erős bulik voltak a pécsi tévétoronyban (KÉPGALÉRIA!)

Aki akkoriban a tévétoronyban járt, az igazi partiarc volt. A buli miatt ugyanis mindenképpen vagy autózni, vagy buszozni kellett, és az is biztos volt, hogy innen nem lehetett csak úgy hazaindulni. A tévétoronybulijai éppen ezért voltak egészen különlegesek.

A bulik a tévétoronyban mindenkit megmozgattak

A buli, ami a város fölé emelt

A pécsi tévétoronyban a világ mintha kicsit megállt volna. A DJ feldobta a Black Eyed Peas „Where Is The Love?”-ját, majd jött a OutKast „Hey Ya!”, és a táncparketten mindenki együtt mozdult – ismerősök, idegenek, talán jövőbeli szerelmek. A parti sosem arról szólt, ki honnan jött, hanem arról, hogy ott és akkor senki sem akart mást, csak élni és táncolni. A levegőben keveredett az energiaital, a parfüm és a remény illata. A tánc nem csak egy ismerős mozgás volt, hanem menekülés a hétköznapok elől. És miközben a város fényei alattunk villogtak, mi hittük, hogy ez az éjjel soha nem érhet véget.