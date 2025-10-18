október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emléket idézünk

43 perce

Emlékszel még? Nagyon erős bulik voltak a pécsi tévétoronyban (KÉPGALÉRIA!)

Címkék#zene#buli#tévétorony#képgaléria

Volt egyszer egy korszak, amikor még nem a mobil fölé görnyedtünk naphosszat. A 2000-es évek elején a város tetején, a tévétoronyban pörögtek azok az éjszakák, azok a bulik, amelyekről ma már csak félmosollyal beszélünk. És ha valaki azt mondta: „ma este buli van a toronyban”, az azt jelentette, hogy minden más megáll — csak a zene és a fények maradnak.

Bama.hu
Emlékszel még? Nagyon erős bulik voltak a pécsi tévétoronyban (KÉPGALÉRIA!)

Aki akkoriban a tévétoronyban járt, az igazi partiarc volt. A buli miatt ugyanis mindenképpen vagy autózni, vagy buszozni kellett, és az is biztos volt, hogy innen nem lehetett csak úgy hazaindulni. A tévétoronybulijai éppen ezért voltak egészen különlegesek.

Hatalmas bulik voltak a tévétoronyban
A bulik a tévétoronyban mindenkit megmozgattak

A buli, ami a város fölé emelt

A pécsi tévétoronyban a világ mintha kicsit megállt volna. A DJ feldobta a Black Eyed Peas „Where Is The Love?”-ját, majd jött a OutKast „Hey Ya!”, és a táncparketten mindenki együtt mozdult – ismerősök, idegenek, talán jövőbeli szerelmek. A parti sosem arról szólt, ki honnan jött, hanem arról, hogy ott és akkor senki sem akart mást, csak élni és táncolni. A levegőben keveredett az energiaital, a parfüm és a remény illata. A tánc nem csak egy ismerős mozgás volt, hanem menekülés a hétköznapok elől. És miközben a város fényei alattunk villogtak, mi hittük, hogy ez az éjjel soha nem érhet véget.

Buli a város felett - A tévétoronyban tényleg magasan volt a hangulat!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu