Csapjunk bele a szabad péntekbe!

Moziműsor

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Vadászat után (17.00), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (17.30), Árva (19.30), A mihaszna (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (15.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (17.30), A bárányok hallgatnak (20.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (11.40), A hosszú menetelés (21.20), Az árva (14.40, 19.30), Az elrabolt lány (22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (10.30, 15.20, 19.40, 21.50, 3D: 13.10, 17.30), Csupasz pisztoly (13.00), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (12.30), Démonok között – Utolsó rítusok (20.20, 22.10), Egyik csata a másik után (16.00, 19.50), Egykutya (18.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (13.00), Fekete telefon 2. ( 14.10, 17.40, 20.10, 22.30), Firkák (10.00), Gabi babaháza: A film (10.20, 11.30,12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00), Hívatlanok – Második fejezet (21.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.20), Jó szerencse (13.50, 16.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (11.00, 12.45, 16.30), Lili és a kenguru (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.50), Nezha – A lázadó démon legendája (11.00, 17.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (sze: 19.15), Rosszfiúk 2. (12.00, 15.30, 18.20), Sarkvidéki varázslat (10.00, 15.00), Silent Zone (22.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (10.30, 15.10, 20.30), Tron: Ares (13.50, 20.00), Vadászat után (17.40).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Bánk Bán (Mendelényi Vilmos bérlet, 19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Színek, formák, élmények – környezetünk gyermekszemmel” címmel a Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának kiállítása a gyermekek alkotásaiból. A kiállítás megtekinthető 2025. november 13-ig, h-p 9-16 óráig.

Pannon Magyar Ház (János u. 22.): „A természet színei” – Huszár Erzsébet öltözéktervező kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. november 28-ig (10.00).