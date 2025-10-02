október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye

3 órája

Csütörtöki programajánló

Címkék#Musimbe Dávid Dennis#A Mecsek természetvilága#Multiverzum

Mozi
Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egykutya (17.00), Álmok (18.00), Egyik csata a másik után (19.00), Együtt (20.00).
Uránia Mozi (Hungária út 19.): Egykutya (16.30), BTS 2019 ’Love Yourself: Speak Yourself’ London (18.30), Avatar: A víz útja (20.30).
Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 14.30, 19.10), Az elrabolt lány (20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), BTS 2021 Muster Sowoozoo (18.15), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.50), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 20.10), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30), Egykutya (14.10, 16.15, 18.20, 19.45), Együtt (14.20, 17.00, 20.15), Futni mentem (14.30), Hívatlanok – Második fejezet (20.30), Kiskedvencek elszabadulva (13.10, 16.45), Kontakt (20.00), Lili és a kenguru (13.40), Lilo és Stitc – A csillagkutya (14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.45), Nezha –  A lázadó démon legendája (15.00), Rosszfiúk 2. (15.50, 18.00), Túlagyalt randevú (14.45).

Turmix
Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: Bozó Pál: „ Multiverzum” című fotókiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 10-ig, hétköznap 9.00-16.00 óráig.
Komlóverzum Látogatóközpont (Komló, Városház tér 1.): Állandó kiállítások. „Fejezetek Komló múltjából” című helytörténeti kiállítás, A Mecsek természetvilága, A mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus. Nyitvatartás: keddtől-vasárnapig: 10.00-18.00 óráig.
JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): „Kortárs függőségek” című kiállítás. Szluka Balázs gyűjteménye a kortárs magyar képzőművészet legfontosabb alkotóinak műveit mutatja be. Kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00 és 18.00 óra között.
Yakob Sádi Hangtálrelaxáció Stúdió (Jókai u. 11.): Várandós jóga. Készülj fizikálisan és mentálisan is a várandósság alatti változásokra, a szülésre! Töltődj és szánj időt saját magadra (17.00).
Zsolnay Kulturális Negyed (Látogatóközpont): VR Univerzum. A VR Univerzumban különböző ügyességi, felfedező, meseszerű, sport vagy akár művészeti játékokat kínálunk a család minden tagjának (10.00).
Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): „Ezt benéztem! – Musimbe Dávid Dennis önálló estje. Műsorvezető: Lovász László (18.00 és 20.30).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu