Csütörtöki programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egykutya (17.00), Álmok (18.00), Egyik csata a másik után (19.00), Együtt (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Egykutya (16.30), BTS 2019 ’Love Yourself: Speak Yourself’ London (18.30), Avatar: A víz útja (20.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 14.30, 19.10), Az elrabolt lány (20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), BTS 2021 Muster Sowoozoo (18.15), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.50), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 20.10), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30), Egykutya (14.10, 16.15, 18.20, 19.45), Együtt (14.20, 17.00, 20.15), Futni mentem (14.30), Hívatlanok – Második fejezet (20.30), Kiskedvencek elszabadulva (13.10, 16.45), Kontakt (20.00), Lili és a kenguru (13.40), Lilo és Stitc – A csillagkutya (14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.45), Nezha – A lázadó démon legendája (15.00), Rosszfiúk 2. (15.50, 18.00), Túlagyalt randevú (14.45).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: Bozó Pál: „ Multiverzum” című fotókiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 10-ig, hétköznap 9.00-16.00 óráig.

Komlóverzum Látogatóközpont (Komló, Városház tér 1.): Állandó kiállítások. „Fejezetek Komló múltjából” című helytörténeti kiállítás, A Mecsek természetvilága, A mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus. Nyitvatartás: keddtől-vasárnapig: 10.00-18.00 óráig.

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): „Kortárs függőségek” című kiállítás. Szluka Balázs gyűjteménye a kortárs magyar képzőművészet legfontosabb alkotóinak műveit mutatja be. Kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00 és 18.00 óra között.

Yakob Sádi Hangtálrelaxáció Stúdió (Jókai u. 11.): Várandós jóga. Készülj fizikálisan és mentálisan is a várandósság alatti változásokra, a szülésre! Töltődj és szánj időt saját magadra (17.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Látogatóközpont): VR Univerzum. A VR Univerzumban különböző ügyességi, felfedező, meseszerű, sport vagy akár művészeti játékokat kínálunk a család minden tagjának (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): „Ezt benéztem! – Musimbe Dávid Dennis önálló estje. Műsorvezető: Lovász László (18.00 és 20.30).