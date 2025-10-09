Csütörtöki programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egykutya (17.00), Azúr ösvény (18.00), Egyik csata a másik után (19.00), Kezdetek (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Tron: Ares (15.45, 20.00), Egykutya (18.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (13.45, 18.00), A hosszú menetelés (20.30), Az elrabolt lány (19.40), Csupasz pisztoly (16.00), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.40), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 19.50), Egyik csata a másik után (13.30, 16.15, 19.30), Egykutya (13.00, 15.15, 17.45, 20.00), Együtt (20.15), Firkák (14.15, 18.30), Hívatlanok – Második fejezet (18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.00), Kiskedvencek elszabadulva (13.30, 16.30), Lilo és Stitch – A csillagkutya (14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (15.45, 20.15), Rosszfiúk 2. (14.45, 17.00), Silent Zone (15.00, 17.30, 20.00), Tron: Ares (13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 3D: 19.15), Túlagyalt randevú (13.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk (Szalma Lajos bérlet, 19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Még1esély – II. Szimfonikus zenekari művek az esti hangverseny műsorából (10.00), Pannon Filharmonikusok: Bécsi mélange. Palojtay János – zongora, vezényel: Michael Maciaszczyk (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Metronóm Jazz Klub: Karosi Júlia Quartet (20.00).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): Hagyaték extrákkal – kötetbemutató beszélgetés Kapinya Viktóriával (17.00).Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár (Honvéd tér 1.): Tudatos jelenlét tanfolyam. A tanfolyamon a buddhista hagyomány bölcsessége és a modern tudomány stresszkezelési módszerei találkoznak (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): „PTE International Seasons: Könyvtárostól a mesterséges intelligenciáig”. Az AI ígéretei és csapdái a hétköznapokban. Dr. Egervári Dóra PHD intézetigazgató, adjunktus előadása (18.00), A Vár Ucca Műhely folyóirat estje. 25 éves fennállását ünnepli a veszprémi Vár Ucca Műhely folyóirat (18.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Abonyi Bea Pécsi Szalon Díjas alkotó Lélek- Tér, avagy a Féktelen Képzelet Világa című kiállításának megnyitója. A kiállítás megtekinthető 2025. november 6-ig. Megnyitó ma (17.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Zeneterem): Szenior tánc. A tánc a résztvevők testi, lelki, mentális és közösségi jóllétére is kiváló hatással van (10.00).