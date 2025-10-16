Csütörtöki programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Nyári fény, aztán leszáll az éj (17.30), Érintés (18.00), Vadászat után (19.30), Rokonidők (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig (16.00), Jó szerencse (18.10), Fekete telefon 2. (20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (14.50), Csupasz pisztoly (13.00), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (14.00), Démonok között – Utolsó rítusok (17.00, 20.20), Egyik csata a másik után (16.20, 19.30), Egykutya (13.40, 17.45, 19.50), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (13.30, 18.00), Fekete telefon 2. (13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 17.40, 18.50, 20.00), Firkák (15.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.45), Jó szerencse (14.10, 16.15, 18.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 16.30), Mágikus, merész, meseszép utazás (20.15), Rosszfiúk 2. (13.50, 16.00, 18.10), Silent Zone – közönségtalálkozó (19.00), Tron: Ares (15.00, 20.00, 3D: 17.30), Vadászat után (19.40).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Répamese (10.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Szókratész védőbeszéde (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Esőember (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Eszmék egy eszmék nélküli korban” című előadás. Előadó: Bagi Zsolt filozófus (17.00), SHINE – Ragyogj című életrajzi film vetítése (17.00).

Komlóverzum Látogatóközpont (Komló, Városház tér 1.): Állandó kiállítások. „Fejezetek Komló múltjából” című helytörténeti kiállítás, A Mecsek természetvilága, A mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus. Nyitvatartás: keddtől-vasárnapig: 10.00-18.00 óráig.

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): „Kortárs függőségek” című kiállítás. Szluka Balázs gyűjteménye a kortárs magyar képzőművészet legfontosabb alkotóinak műveit mutatja be. Kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00 és 18.00 óra között.

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Design Napok: - 4XB: Bauhaus – Bútor – Belsőépítészet – Breuer című előadás. Előadó: Ernyey Gyula, a MOME professor emeritusa (18.00).