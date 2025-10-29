Elindult a szavazás, komoly díjhoz segíthetjük a pécsi színművészt!

Elindult a közönségszavazás a 2025-ös Prima Primissima díjra, amelyen a Pécsi Nemzeti Színház legendás művésznője, Vári Éva is a jelöltek között szerepel a magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes- és Kiváló művész, valamint Pécs Díszpolgára a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, aki évtizedek óta meghatározó alakja a magyar színjátszásnak.

A közönség SMS-ben is leadhatja szavazatát: a 6-os számot kell elküldeni a 06 70 / 707-7000 telefonszámra. Az üzenet nem emelt díjas, és sem név, sem egyéb adat megadása nem szükséges.