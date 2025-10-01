Érdemes keresni a magyar lobogót, nyeremény ütheti markunkat!

A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya fotópályázatot hirdet „Trikolór” címmel, amelynek középpontjában a magyar nemzeti színek mai emberek környezetében való megjelenése áll.

A felhívásra 10–25 év közötti, Dél-Dunántúlon – Baranya, Somogy és Tolna megyében – tanuló fiatalok jelentkezhetnek. Egy pályázó legfeljebb két saját készítésű fotóval nevezhet, a beküldési határidő 2025. november 10. A pályamunkákat digitális formában várják. A legjobb képeket értékes díjakkal jutalmazzák: fotós ajándékutalványokkal, könyvcsomagokkal, valamint akár 100 ezer forintos fődíjjal is.

A zsűri két korosztályban értékel: 10–17, illetve 18–25 évesek között. A legszebb alkotások a JPM Néprajzi Múzeumban nyíló időszaki kiállításon is bemutatkoznak majd 2025. november 20-tól.