Trikolór

1 órája

Érdemes keresni a magyar lobogót, nyeremény ütheti markunkat!

Címkék#Baranya#Trikolór#nyeremény#könyvcsomag

Jusztin Levente
Érdemes keresni a magyar lobogót, nyeremény ütheti markunkat!

Forrás: UnivPécs

A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya fotópályázatot hirdet „Trikolór” címmel, amelynek középpontjában a magyar nemzeti színek mai emberek környezetében való megjelenése áll. 

A felhívásra 10–25 év közötti, Dél-Dunántúlon – Baranya, Somogy és Tolna megyében – tanuló fiatalok jelentkezhetnek. Egy pályázó legfeljebb két saját készítésű fotóval nevezhet, a beküldési határidő 2025. november 10. A pályamunkákat digitális formában várják. A legjobb képeket értékes díjakkal jutalmazzák: fotós ajándékutalványokkal, könyvcsomagokkal, valamint akár 100 ezer forintos fődíjjal is.

A zsűri két korosztályban értékel: 10–17, illetve 18–25 évesek között. A legszebb alkotások a JPM Néprajzi Múzeumban nyíló időszaki kiállításon is bemutatkoznak majd 2025. november 20-tól.

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
