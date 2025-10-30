33 perce
Ez a pécsi előadás garantáltan összetöri a szíved – de fel is emel
November 8-án a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadán mutatja be legújabb, látványos produkcióját a Pécsi Balett: A Notre-Dame-i toronyőr című kétfelvonásos táncjátékot. A Victor Hugo klasszikus regényéből inspirálódó előadás a tánc erejével meséli el a szerelem, a szenvedély és a kirekesztés örökérvényű történetét – modern színházi nyelven, mégis mély drámai és érzelmi töltettel.
A táncjáték rendező-koreográfusa Vincze Balázs, Harangozó-díjas Érdemes művész, aki ezúttal is a Pécsi Balett hagyományaihoz hűen a klasszikus értékeket ötvözi kortárs látványvilággal. A koreográfusi munkát Szabó Márton Harangozó-díjas táncművész és Matola Dávid, a társulat két kiemelkedő magántáncosa jegyzik.
A Pécsi Balett új bemutatója nem csupán egy romantikus történet adaptációja, hanem egy emberi sorsokat, erkölcsi dilemmákat és mély érzelmeket felvonultató drámai táncjáték, amelyben a mozdulatok maguk válnak szavakká. A torz, de tiszta szívű Quasimodo (Matola Dávid / Tuboly Szilárd) és a gyönyörű, szabad lelkű Esmeralda (Karin Iwata / Kakucs Ajna Ilona) tragikus története időtlen üzenetet hordoz: a másság, a vágyakozás és az elfogadás kérdései ma is éppoly aktuálisak, mint a középkori Párizsban.
A látványos előadásban Molnár Zsuzsa díszletei és Fekete Katalin jelmezei teremtik meg a Notre-Dame árnyékában kibontakozó dráma világát, a zenei szerkesztésért Riederauer Richárd felel. A klasszikus montázszene, a dinamikus koreográfiák és a táncművészek kiemelkedő színészi és technikai tudása garantálja, hogy az előadás nemcsak vizuálisan lenyűgöző, hanem gondolatilag is megrendítő élményt nyújtson.
A produkció a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház koprodukciójában, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg.
Részletek és szereposztás a Pécsi Balett weboldalán.