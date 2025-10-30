október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kongat

1 órája

Ez a pécsi előadás garantáltan összetöri a szíved – de fel is emel

Címkék#adaptáció#Esmeralda#koreográfus#Pécsi Balett#művész#táncjáték

November 8-án a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadán mutatja be legújabb, látványos produkcióját a Pécsi Balett: A Notre-Dame-i toronyőr című kétfelvonásos táncjátékot. A Victor Hugo klasszikus regényéből inspirálódó előadás a tánc erejével meséli el a szerelem, a szenvedély és a kirekesztés örökérvényű történetét – modern színházi nyelven, mégis mély drámai és érzelmi töltettel.

Bama.hu

A táncjáték rendező-koreográfusa Vincze Balázs, Harangozó-díjas Érdemes művész, aki ezúttal is a Pécsi Balett hagyományaihoz hűen a klasszikus értékeket ötvözi kortárs látványvilággal. A koreográfusi munkát Szabó Márton Harangozó-díjas táncművész és Matola Dávid, a társulat két kiemelkedő magántáncosa jegyzik.

Fotó: Pesti András
Grafika: Rajnai Richárd Lessz Média

A Pécsi Balett új bemutatója nem csupán egy romantikus történet adaptációja, hanem egy emberi sorsokat, erkölcsi dilemmákat és mély érzelmeket felvonultató drámai táncjáték, amelyben a mozdulatok maguk válnak szavakká. A torz, de tiszta szívű Quasimodo (Matola Dávid / Tuboly Szilárd) és a gyönyörű, szabad lelkű Esmeralda (Karin Iwata / Kakucs Ajna Ilona) tragikus története időtlen üzenetet hordoz: a másság, a vágyakozás és az elfogadás kérdései ma is éppoly aktuálisak, mint a középkori Párizsban.

A látványos előadásban Molnár Zsuzsa díszletei és Fekete Katalin jelmezei teremtik meg a Notre-Dame árnyékában kibontakozó dráma világát, a zenei szerkesztésért Riederauer Richárd felel. A klasszikus montázszene, a dinamikus koreográfiák és a táncművészek kiemelkedő színészi és technikai tudása garantálja, hogy az előadás nemcsak vizuálisan lenyűgöző, hanem gondolatilag is megrendítő élményt nyújtson.

A produkció a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház koprodukciójában, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg.

Részletek és szereposztás a Pécsi Balett weboldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu