Ez a pécsi előadás garantáltan összetöri a szíved – de fel is emel

A táncjáték rendező-koreográfusa Vincze Balázs, Harangozó-díjas Érdemes művész, aki ezúttal is a Pécsi Balett hagyományaihoz hűen a klasszikus értékeket ötvözi kortárs látványvilággal. A koreográfusi munkát Szabó Márton Harangozó-díjas táncművész és Matola Dávid, a társulat két kiemelkedő magántáncosa jegyzik.

Fotó: Pesti András

Grafika: Rajnai Richárd Lessz Média

A Pécsi Balett új bemutatója nem csupán egy romantikus történet adaptációja, hanem egy emberi sorsokat, erkölcsi dilemmákat és mély érzelmeket felvonultató drámai táncjáték, amelyben a mozdulatok maguk válnak szavakká. A torz, de tiszta szívű Quasimodo (Matola Dávid / Tuboly Szilárd) és a gyönyörű, szabad lelkű Esmeralda (Karin Iwata / Kakucs Ajna Ilona) tragikus története időtlen üzenetet hordoz: a másság, a vágyakozás és az elfogadás kérdései ma is éppoly aktuálisak, mint a középkori Párizsban.

A látványos előadásban Molnár Zsuzsa díszletei és Fekete Katalin jelmezei teremtik meg a Notre-Dame árnyékában kibontakozó dráma világát, a zenei szerkesztésért Riederauer Richárd felel. A klasszikus montázszene, a dinamikus koreográfiák és a táncművészek kiemelkedő színészi és technikai tudása garantálja, hogy az előadás nemcsak vizuálisan lenyűgöző, hanem gondolatilag is megrendítő élményt nyújtson.

A produkció a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház koprodukciójában, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg.

Részletek és szereposztás a Pécsi Balett weboldalán.