október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fényesebb jövő

42 perce

Felújították az épületet, most nyílt fórumra hív a színház

Címkék#Pécsi Harmadik Színház#Zag Gábor#teátrum#alpolgármester#fórum#rendezvény

Jusztin Levente
Felújították az épületet, most nyílt fórumra hív a színház

A Pécsi Harmadik Színház vezetése fórumra várja a színházbarátokat december 8-án, hétfőn 17 órakor. A rendezvény helyszíne a felújított színház épülete lesz (Pécs, Hajnóczy József utca 41.). Az eseményen Moravetz Levente igazgató, Zag Gábor, Pécs kulturális alpolgármestere és Ákli Krisztián művészeti vezető számol be a teátrum megújulásáról, a 2025/2026-os évad terveiről, valamint a társulatok együttműködéséről és a jövőbeli célokról. 

A fórum lehetőséget kínál a közönség számára kérdések feltevésére és kötetlen beszélgetésre is. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők minden érdeklődő jelenlétére számítanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu