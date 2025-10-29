Felújították az épületet, most nyílt fórumra hív a színház

A Pécsi Harmadik Színház vezetése fórumra várja a színházbarátokat december 8-án, hétfőn 17 órakor. A rendezvény helyszíne a felújított színház épülete lesz (Pécs, Hajnóczy József utca 41.). Az eseményen Moravetz Levente igazgató, Zag Gábor, Pécs kulturális alpolgármestere és Ákli Krisztián művészeti vezető számol be a teátrum megújulásáról, a 2025/2026-os évad terveiről, valamint a társulatok együttműködéséről és a jövőbeli célokról.

A fórum lehetőséget kínál a közönség számára kérdések feltevésére és kötetlen beszélgetésre is. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők minden érdeklődő jelenlétére számítanak.