október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

47 perce

Fénnyel varázsol a Zsolnay Negyed esténként – GALÉRIA

Címkék#séta#udvar#Zsolnay Kulturális Negyed#látványvilág#DECOLED Story of Light

Kaszás Endre
Fénnyel varázsol a Zsolnay Negyed esténként – GALÉRIA

Október 24-től a Zsolnay Kulturális Negyed mesebeli fényparkká alakul esténként: megnyílt a Fények Elvarázsolt Erdeje, a DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozat pécsi állomása. A több mint nyolcvan installációból, kétszázötvenezer izzóból és öt kilométernyi fényfüzérből épülő látványvilág esténként tematikus sétára hívja a látogatókat a negyed udvarain és terein. 

A kiállítás különlegessége, hogy a Zsolnay gyár ikonikus, harminc méter magas kéménye is fénybe borul, miközben a látogatók programozható, okos LED-technológiával készült fényalkotásokat is megcsodálhatnak. A kiállítás közel 6000 négyzetméteren valósul meg: több mint nyolcvan önálló installáció, mintegy kétszázötvenezer izzó és öt kilométernyi fényfüzér rajzolja ki a látogatói útvonalat.

A  kiállítás 2025. október 24. és 2026. február 1. között, minden nap 17:00 és 21:00 óra között látogatható, kivéve az alábbi napokon: október 30., 31., november 1., december 24., 25. és 31.

Fények Elvarázsolt Erdeje – egy kihagyhatatlan kiállítás

Fotók: Löffler Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu