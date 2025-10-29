Fénnyel varázsol a Zsolnay Negyed esténként – GALÉRIA

Október 24-től a Zsolnay Kulturális Negyed mesebeli fényparkká alakul esténként: megnyílt a Fények Elvarázsolt Erdeje, a DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozat pécsi állomása. A több mint nyolcvan installációból, kétszázötvenezer izzóból és öt kilométernyi fényfüzérből épülő látványvilág esténként tematikus sétára hívja a látogatókat a negyed udvarain és terein.

A kiállítás különlegessége, hogy a Zsolnay gyár ikonikus, harminc méter magas kéménye is fénybe borul, miközben a látogatók programozható, okos LED-technológiával készült fényalkotásokat is megcsodálhatnak. A kiállítás közel 6000 négyzetméteren valósul meg: több mint nyolcvan önálló installáció, mintegy kétszázötvenezer izzó és öt kilométernyi fényfüzér rajzolja ki a látogatói útvonalat.

A kiállítás 2025. október 24. és 2026. február 1. között, minden nap 17:00 és 21:00 óra között látogatható, kivéve az alábbi napokon: október 30., 31., november 1., december 24., 25. és 31.