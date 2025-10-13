Festettek, verseltek, horgásztak: fiatalok táboroztak a magyar kultúra jegyében

A tábor célja a magyar hagyományok, kultúra és hit élményszerű megélése volt, valamint a helyi fiatalok magyarságtudatának erősítése. A tábort Sipos-Tűr Klára csapatparancsnok és Vég-Sipos Gabriella szervezte, a programba pedig pécsi kötődésű művésztanárok kapcsolódtak be.

Jó hangulatban tel a cserkésztábor.

Vargyas Ildikó képzőművész, az MMA 2024-es ösztöndíjasa vezetésével a fiatalok „a szabadság madarát” formálták meg, amely a magyar kultúra és identitás szimbólumaként szolgált. Huszár Ferenc, a pécsi Nagy Lajos Gimnázium pedagógusa a magyar motívumvilág titkaiba vezette be a résztvevőket, akik saját kezűleg készítettek dísztárgyakat. Juhász Bálint író interaktív foglalkozása az anyanyelv szépségeit és játékosságát mutatta be. Tóth Péter Lóránt versvándor Radnóti, Arany, Petőfi, Szent László és József Attila művein keresztül nyújtott felemelő élményt a résztvevőknek. A hétvége Laskón zárult közös istentisztelettel, amelyet a szintén pécsi kötődésű Almási Róbert plébános és Szenn Péter püspök szolgált.

Sipos-Tűr Klára kiemelte, hogy a tábor célja, hogy a fiatalok a tanultakat a mindennapokban is éljék, továbbadva a magyar értékeket. Hangsúlyozta, mennyire felemelő érzés magyarnak lenni, különösen a horvátországi magyar kisebbség számára. A szervezők szerint a magyar nyelv és kultúra megőrzése nemcsak identitás, hanem a lelki gazdagság forrása is. A fiatalok a művészeti programok mellett sportolhattak és horgászhattak is.