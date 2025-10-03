Különleges, zenés előadás
2 órája
Frida Kahlo Kozármislenyben? Ilyen is volt!
A kozármislenyi önkormányzat tájékoztatása szerint az Idősek napja alkalmából egy különleges előadáson vehettek részt kisváros lakói, amelyen Frida Kahlo mexikói festőművész életével ismerkedhettek meg a nézők egy különleges, zenés előadás keretében.
Forrás: Kozármisleny Város Önkormányzata Facebook-oldal
Az önkormányzat a közösségi oldalán jelezte, hogy az előadással köszöntötték a város nyugdíjas, szépkorú lakóit. "A rendezvény Tarcsay Gyöngyvér képviselőasszony, a Kozármislenyi Művelődési Központ és a város önkormányzatának együttműködésében valósult meg" - közölték.
