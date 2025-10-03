október 3., péntek

Különleges, zenés előadás

2 órája

Frida Kahlo Kozármislenyben? Ilyen is volt!

A kozármislenyi önkormányzat tájékoztatása szerint az Idősek napja alkalmából egy különleges előadáson vehettek részt kisváros lakói, amelyen Frida Kahlo mexikói festőművész életével ismerkedhettek meg a nézők egy különleges, zenés előadás keretében.

Bama.hu
Frida Kahlo Kozármislenyben? Ilyen is volt!

Forrás: Kozármisleny Város Önkormányzata Facebook-oldal

Az önkormányzat a közösségi oldalán jelezte, hogy az előadással köszöntötték a város nyugdíjas, szépkorú lakóit. "A rendezvény Tarcsay Gyöngyvér képviselőasszony, a Kozármislenyi Művelődési Központ és a város önkormányzatának együttműködésében valósult meg" - közölték.

 

