Gyerekkori sebek, felnőttkori terhek – most minden kiderül végre!
Mi történik velünk, ha gyermekként túl sok terhet cipelünk? Hogyan hat a felnőtt életünkre, ha a biztonság és szeretet helyett felelősséget, fájdalmat vagy hiányt kaptunk? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Bibók Bea pszichológus, szexuálpszichológus.
Bibók Bea
Forrás: Facebook
Bibók Bea Ellopott felnőttkor című előadását november 14-én, 18 órai kezdettel tartják a pécsi Tudásközpontban. Az est során a résztvevők nemcsak megértést kaphatnak a múlt sebeire, hanem kapaszkodókat is ahhoz, hogyan építhetnek fel egy szabadabb, önazonosabb felnőttkort. A program azoknak szól, akik szeretnének mélyebb önismeretre jutni, megérteni saját mintáikat, és végre a saját életüket élni – könnyebben, tudatosabban.