október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bibók Bea pszichológus tart előadást

2 órája

Gyerekkori sebek, felnőttkori terhek – most minden kiderül végre!

Címkék#élet#Tudásközpont#Bibók Bea#szeretet#teher#pszichológus

Mi történik velünk, ha gyermekként túl sok terhet cipelünk? Hogyan hat a felnőtt életünkre, ha a biztonság és szeretet helyett felelősséget, fájdalmat vagy hiányt kaptunk? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Bibók Bea pszichológus, szexuálpszichológus.

Tóth Viktória
Gyerekkori sebek, felnőttkori terhek – most minden kiderül végre!

Bibók Bea

Forrás: Facebook

Bibók Bea Ellopott felnőttkor című előadását november 14-én, 18 órai kezdettel tartják a pécsi Tudásközpontban. Az est során a résztvevők nemcsak megértést kaphatnak a múlt sebeire, hanem kapaszkodókat is ahhoz, hogyan építhetnek fel egy szabadabb, önazonosabb felnőttkort. A program azoknak szól, akik szeretnének mélyebb önismeretre jutni, megérteni saját mintáikat, és végre a saját életüket élni – könnyebben, tudatosabban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu