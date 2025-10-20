október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különlegesség

40 perce

Ha csak egy kiállításra mész idén, akkor az ez legyen!

Címkék#Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar#Magyar Képzőművészeti Egyetem#szobrászművész

Magyarország három, művészeti területen is jelentős felsőoktatási intézménye – a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem – az idei évben Pécsen mutatja be festő- és szobrászművész szakos hallgatóinak kiemelkedő munkáit.

Bama.hu
Ha csak egy kiállításra mész idén, akkor az ez legyen!

A Fiatal festészet-szobrászat 2025 című tárlat pécsi kiállítása egy többéves együttműködés soron következő lépése a korábbi, sikeres (egri és budapesti) bemutatkozások után. 
A három intézményben zajló napi munka, és annak eredményei is azt bizonyítják, hogy a közönséggel és a művészeti piaccal kialakított kapcsolatok az intézményi kereteken túl is jelentősek. 

Mindegyik szereplő fontos küldetésének tekinti a fiatal művészek bemutatkozásának támogatását és a képzőművészet oktatásához kötődő diskurzus elmélyítését, melyhez számos, a hallgatói munka elismerését célzó szakmai fórum és kiállítási forma csatlakozik (mint például a diplomakiállítások, hallgatói díjak, aukciók).

Az ünnepélyes megnyitót egy, a szakma képviselőit megszólító fórum követi, melyen mindhárom intézmény több oktatóval és hallgatókkal is képviselteti magát; együttgondolkodásuk célja az érintetteket foglalkoztató, napjaink társadalmi-intézményi és nem utolsó sorban művészetoktatást érintő kérdéseinek, kihívásainak megosztása.

Helyszín: Pécs, Zsolnay Negyed, m21 Galéria

Megnyitó: 2025. október 21., 18 óra

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu