Ha csak egy kiállításra mész idén, akkor az ez legyen!
Magyarország három, művészeti területen is jelentős felsőoktatási intézménye – a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem – az idei évben Pécsen mutatja be festő- és szobrászművész szakos hallgatóinak kiemelkedő munkáit.
A Fiatal festészet-szobrászat 2025 című tárlat pécsi kiállítása egy többéves együttműködés soron következő lépése a korábbi, sikeres (egri és budapesti) bemutatkozások után.
A három intézményben zajló napi munka, és annak eredményei is azt bizonyítják, hogy a közönséggel és a művészeti piaccal kialakított kapcsolatok az intézményi kereteken túl is jelentősek.
Mindegyik szereplő fontos küldetésének tekinti a fiatal művészek bemutatkozásának támogatását és a képzőművészet oktatásához kötődő diskurzus elmélyítését, melyhez számos, a hallgatói munka elismerését célzó szakmai fórum és kiállítási forma csatlakozik (mint például a diplomakiállítások, hallgatói díjak, aukciók).
Az ünnepélyes megnyitót egy, a szakma képviselőit megszólító fórum követi, melyen mindhárom intézmény több oktatóval és hallgatókkal is képviselteti magát; együttgondolkodásuk célja az érintetteket foglalkoztató, napjaink társadalmi-intézményi és nem utolsó sorban művészetoktatást érintő kérdéseinek, kihívásainak megosztása.
Helyszín: Pécs, Zsolnay Negyed, m21 Galéria
Megnyitó: 2025. október 21., 18 óra