Ha csak egy kiállításra mész idén, akkor az ez legyen!

Mindegyik szereplő fontos küldetésének tekinti a fiatal művészek bemutatkozásának támogatását és a képzőművészet oktatásához kötődő diskurzus elmélyítését, melyhez számos, a hallgatói munka elismerését célzó szakmai fórum és kiállítási forma csatlakozik (mint például a diplomakiállítások, hallgatói díjak, aukciók).

Az ünnepélyes megnyitót egy, a szakma képviselőit megszólító fórum követi, melyen mindhárom intézmény több oktatóval és hallgatókkal is képviselteti magát; együttgondolkodásuk célja az érintetteket foglalkoztató, napjaink társadalmi-intézményi és nem utolsó sorban művészetoktatást érintő kérdéseinek, kihívásainak megosztása.

Helyszín: Pécs, Zsolnay Negyed, m21 Galéria

Megnyitó: 2025. október 21., 18 óra