Hétfői programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jane Austen tette tönkre az életemet (17.00), Túlagyalt randevú (18.00), A mihaszna (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Tron: Ares (15.45, 20.00), Egykutya (18.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (13.45, 18.00), A hosszú menetelés (20.30), Az elrabolt lány (19.40), Csupasz pisztoly (16.00), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.40), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 19.50), Egyik csata a másik után (13.30, 16.15, 19.30), Egykutya (13.00, 15.15, 17.45, 20.00), Együtt (20.15), Firkák (14.15, 18.30), Hívatlanok – Második fejezet (18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.00), Kiskedvencek elszabadulva (13.30, 16.30), Lilo és Stitch – A csillagkutya (14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (15.45, 20.15), Rosszfiúk 2. (14.45, 17.00), Silent Zone (15.00, 17.30, 20.00), Tron: Ares (13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 3D: 19.15), Túlagyalt randevú (13.00).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Minden ösvény, minden út…” című kiállítás. A békéscsabai Napsugár Bábszínház időszakos kiállítása. Az időszakos kiállításon a békéscsabai Napsugár Bábszínház elmúlt 20 esztendőjét kísérhetjük végig emlékképek, tárgyak, bábok által. A kiállítás megtekinthető 2025. december 31-ig, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Élő emlékezet-holland és flamand gyermekmentő akció” (1920-1929) című kiállítás. Megtekinthető 2025. október 14-ig, hétköznapokon 9-17 óra között.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Lélektér estek” – Bujtor-Horváth Ivett szakpszichológus előadása: „Tükör játszmák – Nárcizmus, kommunikáció és önreflexió a párkapcsolatban” címmel (17.30).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Kortárs Junior // Breuer Projekt – Mező Ágnes fotóművész kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig (10.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Design Napok: A Folytatás – építészeti séta Dévényi Sándorral (16.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Bóbita Bábszínház Kamaraterem): Ringató. Oldott, szeretetteli légkörben ismerhesd meg a közös mondókázás és az ölbéli játékok élményét (9.15).