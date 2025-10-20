Hétfői programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Érintés (17.00), Egykutya (17.30), Vadászat után (19.30).

Uránia (Hungária út 19.): Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig (16.00), Jó szerencse (18.10), Fekete telefon 2. (20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.10), Csupasz pisztoly (13.15), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (14.00), Démonok között – Utolsó rítusok (17.00, 20.20), Egyik csata a másik után (16.20, 19.30), Egykutya (13.40, 17.45, 19.50), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (13.30, 18.00), Fekete telefon 2. (13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 17.40, 18.50, 20.00), Firkák (15.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.45), Jó szerencse (14.10, 16.15, 18.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 17.20), Mágikus, merész, meseszép utazás (20.15), Rosszfiúk 2. (13.50, 16.00, 18.10), Silent Zone (20.10), Tron: Ares (15.00, 17.30, 20.00), Vadászat után (19.40).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Tájak-Korok-Múzeumok Klub. Az angyalok hangszerei – előadás Szent Cecília napja alkalmából. Előadó: Tillai Gábor ny. történész-muzeológus (17.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécs Piano Players Meetup. Csatlakozz és légy részese egy támogató zenei közösségnek kortól és zenei stílustól függetlenül (17.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): 8 hét – 8 művész: találd meg a saját művészi hangod! – kreatív műhely (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Kortárs Junior // Breuer Projekt – Mező Ágnes fotóművész kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Bóbita Bábszínház kamaraterem): Ringató. Oldott, szeretetteli légkörben ismerhesd meg a közös mondókázás és az ölbéli játékok élményét (9.15), Ringató-batyuzás. Apa, anya, család – valóban fel lehet készülni a szülői szerepre? Szülők lettünk… de vajon fel lehet-e igazán készülni a szülővé válásra? (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Mérő László: A szavak ereje – Tudományos Stand Up (18.00).