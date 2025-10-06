október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranya

2 órája

Hétfői programsoroló

Címkék#E78 Koncertterem#mondókázás#protokoll#kötet#játék

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Túlagyalt randevú (17.00), Álmok (17.00), Egyik csata a másik után (19.00).

Uránia (Hungária út 19.): Egykutya (17.30), Avatar: A víz útja (19.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 14.30, 19.10), Az elrabolt lány (20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), BTS 2021 Muster Sowoozoo (18.15), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.50), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 20.10), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30), Egykutya (14.10, 16.15, 18.20, 19.45), Együtt (14.20, 17.00, 20.15), Futni mentem (14.30), Hívatlanok – Második fejezet (20.30), Kiskedvencek elszabadulva (13.10, 16.45), Kontakt (20.00), Lili és a kenguru (13.40), Lilo és Stitch – A csillagkutya (14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.45), Nezha – A lázadó démon legendája (15.00), Rosszfiúk 2. (15.50, 18.00), Túlagyalt randevú (14.45).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Karnyóné (20.00).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Minden ösvény, minden út…” című kiállítás. A békéscsabai Napsugár Bábszínház időszakos kiállítása. Az időszakos kiállításon a békéscsabai Napsugár Bábszínház elmúlt 20 esztendőjét kísérhetjük végig emlékképek, tárgyak, bábok által. A kiállítás megtekinthető 2025. december 31-ig, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Élő emlékezet-holland és flamand gyermekmentő akció” (1920-1929) című kiállítás. Megtekinthető 2025. október 14-ig, hétköznapokon 9-17 óra között.

PKK Apáczai Közösségi Ház (Tolsztoj u. 10.): Diabétesz Klub. Előadások, beszélgetések a betegségben érintetteknek, alkalmanként kulturális programokkal színezve (14.30).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Találkozás Janne Tellerrel. A szerzővel: „Büszke vagy rám, Johanna?” című kötetéről dr Béres Judit egyetemi docens beszélget (18.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Bóbita Bábszínház Kamaraterem): Ringató. Oldott, szeretetteli légkörben ismerhesd meg a közös mondókázás és az ölbéli játékok élményét (9.15).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): „Mindennapi protokoll – az asztalnál is” – Görög Ibolya az ország legtapasztaltabb protokoll szakemberének előadása (18.00).


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu