Hétfői programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Túlagyalt randevú (17.00), Álmok (17.00), Egyik csata a másik után (19.00).

Uránia (Hungária út 19.): Egykutya (17.30), Avatar: A víz útja (19.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 14.30, 19.10), Az elrabolt lány (20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), BTS 2021 Muster Sowoozoo (18.15), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.50), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 20.10), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30), Egykutya (14.10, 16.15, 18.20, 19.45), Együtt (14.20, 17.00, 20.15), Futni mentem (14.30), Hívatlanok – Második fejezet (20.30), Kiskedvencek elszabadulva (13.10, 16.45), Kontakt (20.00), Lili és a kenguru (13.40), Lilo és Stitch – A csillagkutya (14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.45), Nezha – A lázadó démon legendája (15.00), Rosszfiúk 2. (15.50, 18.00), Túlagyalt randevú (14.45).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Karnyóné (20.00).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Minden ösvény, minden út…” című kiállítás. A békéscsabai Napsugár Bábszínház időszakos kiállítása. Az időszakos kiállításon a békéscsabai Napsugár Bábszínház elmúlt 20 esztendőjét kísérhetjük végig emlékképek, tárgyak, bábok által. A kiállítás megtekinthető 2025. december 31-ig, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat: 10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Élő emlékezet-holland és flamand gyermekmentő akció” (1920-1929) című kiállítás. Megtekinthető 2025. október 14-ig, hétköznapokon 9-17 óra között.

PKK Apáczai Közösségi Ház (Tolsztoj u. 10.): Diabétesz Klub. Előadások, beszélgetések a betegségben érintetteknek, alkalmanként kulturális programokkal színezve (14.30).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Találkozás Janne Tellerrel. A szerzővel: „Büszke vagy rám, Johanna?” című kötetéről dr Béres Judit egyetemi docens beszélget (18.00).