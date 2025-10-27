Hétfői programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Kezdetek (17.00), Árva (17.30), Álmok (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (15.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (17.30), Árva (szo: 20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (11.40), Az árva ( 14.40, 19.30), Az elrabolt lány (szo: 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (10.30, 15.20, 19.40, 3D: 13.10, 17.30), Csupasz pisztoly (11.50), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (12.30), Démonok között – Utolsó rítusok (20.20), Egyik csata a másik után (16.00, 19.50), Egykutya (18.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (18.10), Fekete telefon 2. (14.10, 17.40, 20.10), Firkák (10.00), Gabi babaháza: A film (10.20, 11.30,12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.30), Jó szerencse (13.50, 17.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (10.10, 14.00, 16.30), Lili és a kenguru ( 10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.50), Nezha – A lázadó démon legendája (12.10, 17.00), Rosszfiúk 2. (12.00, 15.30, 18.20), Sarkvidéki varázslat (10.00, 15.00), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (11.00, 15.40, 20.30), Tron: Ares (12.15, 16.00, 20.00).

Turmix

Állatkert (Ángyán J. u. 1.): A porcos halak titkai. Őszi állati alkotóZoo. Állati érdekességek és alkotások. Bemutatkoznak az állatkert rájái és cápái, majd kézműveskedés keretén belül csipesz cápa készítés (9.30).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület. A pécsi 1956-os forradalmi eseményekre emlékeznek az egykori résztvevők jelenlétével, közreműködésével (17.00).

Lenau Ház (Munkácsy M. u. 8.): Magyar Páneurópa Unió Egyesület. Megemlékezés és tiszteletadás. 200 éve született gr. Klebelsberg Kuno. Előadó: Mieth Péter Márk: MCC Történettudományi Műhely junior oktatója (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): PTE International Seasons: ENSZ80. Magyarország 70 éve az ENSZ-ben. Előadó: Bogyay Katalin, a Magyar ENSZ Társaság elnöke. A program ingyenesen látogatható (18.00).