Hétvége a divat és történelem jegyében

2 órája

Időutazás Pécs szívében: így kel életre ezer év divatja ma délután

Címkék#ruha#Diáktárlatvezető Program#Janus Pannonius Múzeum

Libbennek a ruhák Pécs szívében október 11-én, szombat délután, ahol egy ókortól napjainkig tartó időszakot átölelő díjmentes divatbemutatón is részt vehetünk. 

Bama.hu
Időutazás Pécs szívében: így kel életre ezer év divatja ma délután

Forrás: JPM

A különleges öltözetek és jelenetek mögött ott rejlik a mindennapok története: milyen anyagokból dolgoztak, hogyan tükröződtek vissza a társadalmi hierarchiák vagy épp a technológiai és művészeti újítások. A látogatók nemcsak szemlélői, hanem részesei is lehetnek a rendezvénynek. Az október 11-én délután 16 órakor induló ingyenes divatbemutató mellett három órától kezdődően fűzőtörténeti előadás, a Kantár Vintage-dzsel külön a ’80-as évekre fókuszáló program, nyakkendőkötő workshop, valamint A hely szelleme kiállításban egyedi tárlatvezetések is várják a közönséget.

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja és a DesignPécs programsorozat részeként megvalósuló eseményen a korok hangulatát a Janus Pannonius Múzeum kincsként őrzött viseletmásolatai, a Diáktárlatvezető Program résztvevői, a Színészképzés Pécs OSZIP diákjai, valamint a Pécsi Nemzeti Színház és kosztümjei keltik életre.

A Janus Pannonius Múzeum Széchenyi tér 12. szám alatti épülete másnap, vasárnap a családoké lesz: a kreatív alkotóműhelyben a gyerekek és felnőttek szakértői segítséggel készíthetnek papírból ruhákat kedvenc babájuknak vagy plüssfigurájuknak. A program ideje alatt a látogatók bármikor betérhetnek inspirációért A hely szelleme kiállításba, és az előkészített fotópontokon magukra ölthetik egy-egy régmúlt kor viseletét, amelyben fényképet is készítenek róluk.

Az Ezer év divatja és A síkból a térbe című programokról további információ a Janus Pannonius Múzeum honlapján olvasható.

 

 

 

