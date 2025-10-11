Időutazás Pécs szívében: így kel életre ezer év divatja ma délután

A különleges öltözetek és jelenetek mögött ott rejlik a mindennapok története: milyen anyagokból dolgoztak, hogyan tükröződtek vissza a társadalmi hierarchiák vagy épp a technológiai és művészeti újítások. A látogatók nemcsak szemlélői, hanem részesei is lehetnek a rendezvénynek. Az október 11-én délután 16 órakor induló ingyenes divatbemutató mellett három órától kezdődően fűzőtörténeti előadás, a Kantár Vintage-dzsel külön a ’80-as évekre fókuszáló program, nyakkendőkötő workshop, valamint A hely szelleme kiállításban egyedi tárlatvezetések is várják a közönséget.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja és a DesignPécs programsorozat részeként megvalósuló eseményen a korok hangulatát a Janus Pannonius Múzeum kincsként őrzött viseletmásolatai, a Diáktárlatvezető Program résztvevői, a Színészképzés Pécs OSZIP diákjai, valamint a Pécsi Nemzeti Színház és kosztümjei keltik életre.

A Janus Pannonius Múzeum Széchenyi tér 12. szám alatti épülete másnap, vasárnap a családoké lesz: a kreatív alkotóműhelyben a gyerekek és felnőttek szakértői segítséggel készíthetnek papírból ruhákat kedvenc babájuknak vagy plüssfigurájuknak. A program ideje alatt a látogatók bármikor betérhetnek inspirációért A hely szelleme kiállításba, és az előkészített fotópontokon magukra ölthetik egy-egy régmúlt kor viseletét, amelyben fényképet is készítenek róluk.

Az Ezer év divatja és A síkból a térbe című programokról további információ a Janus Pannonius Múzeum honlapján olvasható.