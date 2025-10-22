október 22., szerda

Előd névnap

Ínycsiklandó sajtok, kézműves finomságok várnak, mutatjuk hol

Címkék#Kodály#Juhász Gyula#Radnóti Miklós#népzene

Moziműsor

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): sze: Nyári fény, aztán leszáll az éj (17.00), Rokonidők (17.00), Egykutya (19.15), cs: Vadászat után (17.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (17.30), Árva (20.00), Érintés (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Jó szerencse (sze: 18.10), Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig (sze: 16.00), Fekete telefon 2. (sze: 20.10, cs: 20.00), Gabi babaháza: A film (cs: 15.30), Árva (cs: 17.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (sze: 15.10, cs: 11.40), A hosszú menetelés (sze: 21.30, cs: 21.20), Az árva (cs: 14.40, 19.30), Az elrabolt lány (sze-cs: 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (csü: 10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (cs: 10.30, 15.20, 19.40, 21.50, 3D: 13.10, 17.30), Csupasz pisztoly (sze: 13.00, cs: 11.50), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (sze: 14.00, cs: 12.30), Démonok között – Utolsó rítusok (sze: 17.00, 20.20, 22.00, cs: 20.20, 22.10), Egyik csata a másik után (sze: 16.20, 19.30, cs: 16.00, 19.50), Egykutya (sze: 17.45, 19.50, cs: 18.30), Együtt (sze: 22.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (sze: 13.30, 18.00, cs: 18.10), Fekete telefon 2. (sze: 13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 17.40, 18.50, 20.00, 21.10, 22.20, cs: 14.10, 17.40, 20.10, 22.30), Firkák (sze: 15.45, cs: 10.00), Gabi babaháza: A film (cs: 10.20, 11.30,12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00), Hívatlanok  – Második fejezet (sze: 22.30, cs: 21.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (sze: 15.45, cs: 13.30), Jó szerencse (sze: 14.00, 16.15, 18.20, 20.30, 22.30, cs: 13.50, 17.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (sze: 14.30, 17.20, cs: 10.10, 14.00, 16.30), Lili és a kenguru (cs: 10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (cs: 10.50), Nezha – A lázadó démon legendája (cs: 12.10, 17.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (sze: 19.15), Rosszfiúk 2. (sze: 16.00, 18.10, cs: 12.00, 15.30, 18.20), Sarkvidéki varázslat (cs: 10.00, 15.00), Silent Zone (sze: 20.10, 22.20, cs: 22.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (cs: 11.00, 15.40, 20.30), Tron: Ares (sze: 15.00, 17.30, 20.00, cs: 12.15, 16.00, 20.00), Vadászat után (sze: 19.40).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Történetek a kutyusról meg a cicusról (10.00).

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Szókratész védőbeszéde (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Legénybúcsú (Péter Gizi bérlet, 15.00). 

Turmix

Apolló Mozi (Perczel u. 22.): Szélesvásznú terápia – Pár- és családterápiás filmsorozat beszélgetéssel, mind a család és párkapcsolat különböző témáit érintik (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Csík János és barátai: Adagio – ünnepi koncert. József Attila, Radnóti Miklós és Juhász Gyula versei, népzene, klasszikus- és kortárs zene találkozása az ünnepi koncerten (19.00).

 Turmix

Orfű (Dollár u. 2/1.): Tökmag Piknik. Programokból: ínycsiklandó sajtok, kézműves finomságok, tökfaragás kicsiknek és nagyoknak, gyerekeknek kincskereső kaland, halloween, meglepetés buli (10.00).

XXXL Lutz Parkoló (Makay István út 7.): Őszi veteránjármű kiállítás és börze (6.00).

 

