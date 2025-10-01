október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+14
+6
Programsoroló

2 órája

Itt az október, nem is indul unalmasan

Címkék#élet#zene#játék

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Random (17.00), Downton Abbey: A nagy finálé (17.30), Egyik csata a másik után (19.00), Lichter Péter bemutatja: Okostojás (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Egyik csata a másik után (16.00), Avatar: A víz útja (19.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.40), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 19.30), Az elrabolt lány (17.45, 20.15), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.45), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (13.00), Egyik csata a másik után (13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00), Fesztiválország (15.15), Hívatlanok – Második fejezet (15.45, 18.30, 20.40), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 16.30), Kontakt (16.15, 20.30), Lili és a kenguru (13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 17.30, 20.00),  Rosszfiúk 2. (13.45, 16.00), Többesélyes szerelem (14.10), Túlagyalt randevú (18.15).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Arad tegnap és ma” – Válogatás az Aradi Sabin Drägoi Művészeti Főgimnázium diákjai és Daniel Boca aradi fotográfus munkáiból című kiállítás. A kiállítás megtekinthető 2025. október 16-ig h-p: 9.00-17.00 óra között.

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság (Szabadság út 39.): Véradás. Adj vért! Adj esélyt! A véradáshoz személyi igazolvány, lakcím- és TAJ-kártya szükséges (9.00).

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Idősek Világnapja. A látogatók szakvezető kíséretével ismerhetik meg a kert életének sajátosságait, az ősz színeiben pompázó növényvilágot (10.00).

PKK Melinda Közösségi Ház (Melinda u. 1/1.): Dúdolda. Egy élmény-gazdag, interaktív, sok-hangszeres játék, zene-műhely (9.30).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): Figyelj jól! – Zenés figyelemfejlesztő foglalkozások. Szeretnéd, ha kevesebb erőfeszítésedbe kerülne a tanulás? Ha könnyebben boldogulnál a házi feladataiddal? Mi ebben szeretnénk segíteni Neked! (16.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Kalandozás a csillagos égbolton. Digitárium segítségével egy pontos égboltképet kap a látogató (16.00).

