Keddi programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Kezdetek (17.30), Vadászat után (19.30), Nyári fény, aztán leszáll az éj (20.15).

Uránia (Hungária út 19.): Jó szerencse (16.00), Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig (18.00), Fekete telefon 2. (20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.10), Csupasz pisztoly (13.15), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (14.00), Démonok között – Utolsó rítusok (17.00, 20.20), Egyik csata a másik után (16.20, 19.30), Egykutya (13.40, 17.45, 19.50), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (13.30, 18.00), Fekete telefon 2. (13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 17.40, 18.50, 20.00), Firkák (15.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.45), Jó szerencse (14.10, 16.15, 18.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 17.20), Mágikus, merész, meseszép utazás (20.15), Rosszfiúk 2. (13.50, 16.00, 18.10), Silent Zone (20.10), Tron: Ares (15.00, 17.30, 20.00), Vadászat után (19.40).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Legénybúcsú (Uray Tivadar bérlet, 19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Művészbejáró I. Kamarazene karnyújtásnyira (19.00).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): Jókai 200. A Könyvtár különleges kiállítással tiszteleg Jókai Mór, a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja előtt, születésének 200. évfordulója alkalmából. A kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében (10.00).

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Mit adtak nekünk a rómaiak? – történelmi szakkör. Szakkör Sopianae és a Római Birodalom mindennapjairól, középpontban a játékos tanulás, a kreativitás és az interaktivitás, 5-7. osztályosoknak (13.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Lángh Gábor fotóművész: „AbsztrAkt” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. november 21-ig, hétfőtől-péntekig 9-17 óra között.

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): Kortárs Junior // Ritmusok és algoritmusok – cseh, lengyel, magyar és szlovák geometrikus művészek. Mit lehet a matematikában használt kifejezésekkel kezdeni a képzőművészetben. A kiállítás megtekinthető 2025. november 8-ig (10.00).

PKK Patacsi Művelődési Ház (Fő u. 20.): Mantraest – Divali, a Fény ünnepe (18.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (m21 Galéria): Fiatal festészet – szobrászat 2025 című kiállítás. A PTE Művészeti Kar, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem festő és szobrászművész szakos hallgatóinak kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. november 23-ig. Megnyitó ma (18.00).