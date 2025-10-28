október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Megye

2 órája

Keddi programajánló

Mozi
Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Árva (17.30), Marielle mindent tud (20.00).
Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (15.30), Depeche Mode: M (18.30), Fekete telefon 2. (20.20).
Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (11.40), Az árva ( 14.40, 19.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (10.00, 15.20, 19.40, 3D: 13.10, 17.30), Csupasz pisztoly (11.50), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (12.00), Démonok között – Utolsó rítusok (20.30), Depeche Mode: M (19.30), Egyik csata a másik után (16.00, 19.50), Egykutya (18.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (16.15), Fekete telefon 2. (14.10, 17.10, 20.10), Firkák (10.00), Gabi babaháza: A film (10.20, 11.30,12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.30, 17.00), Jó szerencse (13.50, 17.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (10.10, 14.00, 16.30), Lili és a kenguru ( 10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.50), Nezha – A lázadó démon legendája (12.10), Rosszfiúk 2. (12.00, 15.00, 18.20), Sarkvidéki varázslat (10.00, 15.00), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (11.00, 15.40, 20.30), Tron: Ares (12.15, 18.10).

Koncert
Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Jubileumi koncert – 80 éves a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar. A zenekar az est folyamán a népszerű dallamok mellett hamisítatlan, szórakoztató kortárs fúvószenét is megszólaltat Vinkler András vezényletével (19.00).

Turmix
Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Egresi Barbara festőművész: „A lélek tájai” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. november 21-ig, hétfőtől-péntekig: 9-17 óra között. Megnyitó ma (18.00).
JPM Múzeum Galéria (Káptalan u. 4.): Columbo Effekt. A Columbo Effekt című kiállítás három művész, egy mester és két egykori tanítvány közös gondolati tere. Tolvaly Ernő a PTE Művészeti Karának meghatározó oktatója és festőművésze, valamint két volt tanítványa, Bóbics Diána és Varga Rita most egy kiállítás keretében reflektálnak egymásra – szemléletben, formában, festészeti emlékezetben. A kiállítás 2025. december 20-ig látogatható, keddtől-szombatig 10.00-18.00 óráig.
Janus Pannonius Múzeum SZ12 (Széchenyi tér 12.): Mesterségek divatja: Őszi szünetelő. Ha mindig is érdekelt, hogy miként működik egy malom, hogyan készítették régen a pénzt és a hozzávaló bőr szütyőt, vagy szeretnél megtanulni követ faragni, akkor itt a helyed. Tanulj, alkoss, vidd haza! (7.30).
Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Kortárs Junior // Breuer Projekt – Mező Ágnes fotóművész kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig (10.00).
Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Őszi napközi. Planetáriumi bemutatók, kézműves foglalkozások, játékos Zsolnay, játék a Labor-Interaktív Varázstérben, Varázsóra, játszótér (8.00).

