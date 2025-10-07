október 7., kedd

Baranya

1 órája

Keddi programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Orlando (19.30), Egykutya (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Egykutya (17.30), Avatar: A víz útja (19.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (15.00, 19.30), A hosszú menetelés (17.15), Avatar: A víz útja (2022 – újra a mozikban) (3D: 14.30, 19.10), Az elrabolt lány (20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból (13.30), Csupasz pisztoly (18.40), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.50, 19.50), Démonok között – Utolsó rítusok (15.00, 17.00, 20.10), Egyik csata a másik után (13.40, 16.30, 19.30), Egykutya (14.10, 16.15, 18.20, 19.45), Együtt (14.20, 18.10, 20.15), Futni mentem (14.30), Hívatlanok – Második fejezet (20.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.00), Kiskedvencek elszabadulva (13.10, 16.45), Kontakt (20.00), Lili és a kenguru (13.40), Lilo és Stitch – A csillagkutya (14.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.45), Rosszfiúk 2. (15.50, 18.00), Túlagyalt randevú (14.45).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Karnyóné (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Szulák Andrea és a Studio 11 – Jubileumi Gálakoncert (19.00).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): Jókai 200. A Könyvtár különleges kiállítással tiszteleg Jókai Mór, a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja előtt, születésének 200. évfordulója alkalmából. A kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében. Látogatható ma (12.00).

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Mit adnak nekünk a rómaiak? Történelmi szakkör 5-7. osztályosoknak. Szakkör Sopianae és a Római Birodalom mindennapjairól, középpontjában a játékos tanulás, a kreativitás és az interaktivitás (13.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Boldognak kell lenni (?) – Tabuk a szülővé válás körül c. beszélgetéssorozat. Aktuális téma: Egy meg nem született baba története. A beszélgetés moderálja: Légrádi Nóra mentálhigiénés szakember (17.00).

Tettye Oktatási Központ (Tettye tér 8.): Állatok világnapja. Az elsősorban gyerekek számára tartott program résztvevői megismerhetik a felelős állattartás szabályait, valamint bepillantást nyerhetnek a vadon élő állatok életébe is (10.00).

Tudásközpont (Körbirodalom Gyermekkönyvtár, Universitas u. 2/A.): Pál Utcai Fiúk – A kiállítás. Válogatás a Pécsi Meszesi Általános Iskola Pál Utcai Fiúk projektjének anyagából. A kiállítást megnyitja: Telek Sámuel (Nemecsek), közreműködik: Amrein-Werner Dániel, ének (13.00).

