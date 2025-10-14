Keddi programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Drágakövek (17.30), A mihaszna (18.00), Fesztiválország (20.00), Azúr ösvény (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Tron: Ares (15.45, 20.00), Egykutya (18.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (13.45, 18.00), A hosszú menetelés (20.30), Az elrabolt lány (19.40), Csupasz pisztoly (16.00), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (16.40), Démonok között – Utolsó rítusok (17.10, 19.50), Egyik csata a másik után (13.30, 16.15, 19.30), Egykutya (13.00, 15.15, 17.45, 20.00), Együtt (20.15), Firkák (14.15, 18.30), Hívatlanok – Második fejezet (18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.00), Kiskedvencek elszabadulva (13.30, 16.30), Lilo és Stitch – A csillagkutya (13.45), Mágikus, merész, meseszép utazás (15.45, 20.15), Rosszfiúk 2. (14.45, 17.00), Silent Zone (15.00, 17.30, 20.00), Tron: Ares (13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 3D: 19.15), Túlagyalt randevú (13.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): StEFREM - Felfelé gondolok - Közreműködik: Дeva (19.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Ennio Morricone filmzenéiből gyertyafényes koncert (19.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Mit adtak nekünk a rómaiak? – történelmi szakkör. Szakkör Sopianae és a Római Birodalom mindennapjairól, középpontban a játékos tanulás, a kreativitás és az interaktivitás, 5-7. osztályosoknak (13.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Boldognak kell lenni (?) – Tabuk a szülővé válás körül című beszélgetéssorozat. A meddőség labirintusában – 10 év küzdelem a gyermekért. A beszélgetéseket moderálja: Légrádi Nóra mentálhigiénés szakember (17.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Lángh Gábor fotóművész: „AbsztrAkt” című kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. november 21-ig, hétfőtől-péntekig 9-17 óra között. Megnyitó ma (18.00).

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): Kortárs Junior // Ritmusok és algoritmusok – cseh, lengyel, magyar és szlovák geometrikus művészek. Mit lehet a matematikában használt kifejezésekkel kezdeni a képzőművészetben. A kiállítás megtekinthető 2025. november 8-ig (10.00).