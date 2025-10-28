A pécsi Király utca titka, amit még a helyiek sem ismernek

Ha végigsétálunk a pécsi főutcán, a Búza tér irányába közeledve megakadhat szemünk négy világos, nem hivalkodó, mégis látványos kőoszlopon a Király utca és a Lyceum utca kereszteződésében. Első pillantásra akár díszköveknek is tűnhetnek, közelebb lépve azonban láthatjuk, többről van szó. Rajtuk pécsi kötődésű írók, költők sorai állnak, melyek a városról szólnak. A „versoszlopok” idézetei közül többet már bemutattunk, történetüket azonban a sajtó eddig nem dokumentálta, s a rendkívüli ötlet gazdáját sem nevesítették. Most felfedjük, kinek köszönhetjük az apró irodalmi panteont.

Dévényi Sándor az általa megálmodott pécsi Király utcai versoszlopok egyikével.

Fotó: Mohay Réka

A megfejtés nem meglepő, hiszen azon túl, hogy egész Pécs látképét meghatározzák munkái, az ő tervei alapján nyerte el – több részletben – mai formáját a Király utca: Dévényi Sándor, Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész fejéből pattant ki a versoszlopok ötlete. A szakember, aki a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi Regionális Munkacsoportjának elnöke, már az 1980-as években elkezdte kidolgozni a sétálóutca megújításának terveit, a szóban forgó sarokkövek azonban a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében készültek el.

Bár – mint elmondta – a tervekből nem minden valósult meg az eredeti elképzelések szerint, a versoszlopok magukban hordozzák mindazt, ami a belváros szívének megújítására vonatkozó koncepció hátterében állt. S hogy milyen üzenetet kívánt megfogalmazni egyszerű, mégis hiánypótló alkotásával? Erről maga a tervező mesélt.

– Építészetileg is adta magát a megoldás: e ponton nincs kiemelt járdaszegély, szabadabb a közlekedés. Így született az ötlet, hogy négy sarokkövet (oszlopot) állítsak. Megbíztam Bertók László Kossuth- és József Attila-díjas költő barátomat, válogasson össze ezek mindegyik oldalára négy, összesen tizenhat idézetet, amelyek Pécsről szólnak, vagy hozzá kötődnek, pécsi kötődésű szerzőktől. Így születtek meg a mai verses oszlopok. A válogatásban Bertók László egy saját költeményének részlete is helyet kapott – számolt be Dévényi Sándor.

A sarokköveken Bertók mellett olvashatjuk Janus Pannonius, Virág Benedek, Babits Mihály, Kocsis László, Lovász Pál, Bárdosi Németh János, Takáts Gyula, Weöres Sándor, Csorba Győző, Pákolitz István, Galambosi László, Arató Károly, Pálinkás György, Csordás Gábor és Parti Nagy Lajos szavait is.