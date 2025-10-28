1 órája
A pécsi Király utca titka, amit még a helyiek sem ismernek
A pécsi belvárosban áll négy oszlop, melyek üzenete az öt torony városában élők mellett az odalátogatóknak is szól. A Király utca végi sarkkövek, oszlopok történetét azonban még a helyiek sem mind ismerik.
Felfedjük pécsi Király utca titkát, amit még a helyiek sem mind ismernek.
Fotó: M. R.
Ha végigsétálunk a pécsi főutcán, a Búza tér irányába közeledve megakadhat szemünk négy világos, nem hivalkodó, mégis látványos kőoszlopon a Király utca és a Lyceum utca kereszteződésében. Első pillantásra akár díszköveknek is tűnhetnek, közelebb lépve azonban láthatjuk, többről van szó. Rajtuk pécsi kötődésű írók, költők sorai állnak, melyek a városról szólnak. A „versoszlopok” idézetei közül többet már bemutattunk, történetüket azonban a sajtó eddig nem dokumentálta, s a rendkívüli ötlet gazdáját sem nevesítették. Most felfedjük, kinek köszönhetjük az apró irodalmi panteont.
A megfejtés nem meglepő, hiszen azon túl, hogy egész Pécs látképét meghatározzák munkái, az ő tervei alapján nyerte el – több részletben – mai formáját a Király utca: Dévényi Sándor, Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész fejéből pattant ki a versoszlopok ötlete. A szakember, aki a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi Regionális Munkacsoportjának elnöke, már az 1980-as években elkezdte kidolgozni a sétálóutca megújításának terveit, a szóban forgó sarokkövek azonban a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében készültek el.
Bár – mint elmondta – a tervekből nem minden valósult meg az eredeti elképzelések szerint, a versoszlopok magukban hordozzák mindazt, ami a belváros szívének megújítására vonatkozó koncepció hátterében állt. S hogy milyen üzenetet kívánt megfogalmazni egyszerű, mégis hiánypótló alkotásával? Erről maga a tervező mesélt.
– Építészetileg is adta magát a megoldás: e ponton nincs kiemelt járdaszegély, szabadabb a közlekedés. Így született az ötlet, hogy négy sarokkövet (oszlopot) állítsak. Megbíztam Bertók László Kossuth- és József Attila-díjas költő barátomat, válogasson össze ezek mindegyik oldalára négy, összesen tizenhat idézetet, amelyek Pécsről szólnak, vagy hozzá kötődnek, pécsi kötődésű szerzőktől. Így születtek meg a mai verses oszlopok. A válogatásban Bertók László egy saját költeményének részlete is helyet kapott – számolt be Dévényi Sándor.
A sarokköveken Bertók mellett olvashatjuk Janus Pannonius, Virág Benedek, Babits Mihály, Kocsis László, Lovász Pál, Bárdosi Németh János, Takáts Gyula, Weöres Sándor, Csorba Győző, Pákolitz István, Galambosi László, Arató Károly, Pálinkás György, Csordás Gábor és Parti Nagy Lajos szavait is.
A Király utca versoszlopai komplex projekt részeként születtek meg
A Király utcai versoszlopok nem önállóan, hanem egy évtizedeken átívelő városfejlesztési munka részeként születtek meg. Dévényi Sándor már a hetvenes évek közepén bekapcsolódott abba a folyamatba, amelynek célja Pécs történelmi belvárosának rehabilitálása, új élettel való megtöltése volt. A Dél-dunántúli Tervező Vállalat Belváros Rehabilitációs Irodájában kezdte kidolgozni a mai Király utca megújításának koncepcióját, mely három ütemben valósult meg, végül a 2010-es EKF-program keretein belül kaptak helyet a versoszlopok is. A munka célja a történelmi városközpont újraélesztése volt: hogy Pécs szíve élhető közösségi tér legyen.
- Az 1970-es évek közepén indult Pécs köztereinek rehabilitációja: forradalmi gondolatnak számított, hogy a járófelületek építészeti, művészeti értéket hordozzanak. Fontos volt a történeti belvárost tehermentesítő út létrehozása is, ami megszabadította az átmenő forgalomtól. Így született meg az Aradi vértanúk sétánya.
- Pécs belvárosának megújítása szellemi vállalkozás is volt. Dévényi a Király utcát a város időtengelyeként látta, amely hidat képez a múlt és a jövő között. E gondolat jegyében született meg az az elképzelés is, amelyet Dévényi már 1981-ben díjnyertes, nemzetközi pályázati tervben fogalmazott meg Weiler Árpád építésszel: egy szimbolikus városkaput álmodtak meg, amely a mai Király utca végén, a város határán emelkedett volna.
– A kaputorony belső oldala a város felé tükörrel lett volna borítva, hogy aki kifelé tart, még egyszer lássa maga mögött a belvárost, amit elhagy. A torony belsejében egy mély kutat helyeztünk volna el, a múlt kútját, fölötte pedig a „jövő fénye” világított volna be – mesélte Dévényi.
E terv végül nem valósult meg, a 2010-es beruházás során Dévényi azonban szerényebb formában mégis meg tudta jeleníteni ezt a gondolatot: a négy versoszlop e kapu-motívum szimbolikus örököse lett.