Dupla Aida előadás jön a pécsi Kodály Központba

Mint azt a PFZ sajtóanyagában felidézte, a tavalyi évadban első alkalommal találkozhatott a közönség a Kodály Központban első rangú operabemutatóval: Puccini Turandotja hatalmas sikert aratott. A folytatásban azért esett a választása Verdi Aidájára, mert az a szerző középső korszakának legérettebb alkotása, összegződik benne addigi tudásának legjava.

Igazi csoda jön a Kodály Központban. Fotó: Dekany Zsolt

A zenekar emlékeztetett rá, Verdit pályája csúcsán érte a felkérés az Aida megírására. Egy olyan időszakban, amikor szinte ő volt egy személyben az olasz opera állócsillaga. A feladat súlya nemcsak nem nyomta össze, hanem arra inspirálta, hogy betetőzze a műfajt. Az Aida megírása után több mint tíz évre elhagyta az opera műfaját, majd maga is egy másik stílusú operaszerzőként tért vissza. Az Aida így lényegében az olasz romantikus opera ünnepélyes megdicsőülése lett – részletezte a PFZ.

Ismertetésük szerint az exkluzív Verdi-előadás címszerepében Boross Csilla szopránt, a nemzetközi operaszínpadokon is ismert magyar operaénekest köszönthetik majd, olyan neves előadók társaságában, mint a Hannoveri Állami Operaház mezzoszopránja Ruzana Grigorian (Amneris), a New York-i Metropolitan rendszeres fellépője Matthew Plenk (Radamès), valamint Burak Bilgili (Ramfis) basszbariton, az első török operaénekes, aki világszerte fellép a legnevesebb operaházak színpadán.

Az előadásban fellépő magyar operaénekesek: Kovács István (Király) és Molnár Levente (Amonasro), Busa Gabriella (Papnő) és Varga Donát (Hírnök). Az Aczél András rendezésében megvalósuló előadásra a Somos János Csaba karigazgató által vezetett Nemzeti Énekkar közreműködésével kerül sor.

Csoda van a Kodály Központban

A PFZ kitért arra is, hogy a fővároson kívül egyedül a pécsi koncertterem rendelkezik akkora zenekari árokkal, amelyben elférnek az olyan legbővebb előadói apparátust igénylő művek is, mint Verdi Aidája. Az idén 15 éves Kodály Központban az egyik legismertebb opera a legautentikusabb formájában szólalhat meg a kiváló énekesek és a páratlan akusztikai adottság miatt. A félig szcenizált forma és az akusztikai körülmények primer módon a zenére terelik a nézők figyelmét, így a partitúrahű megszólalás, az együttjáték, a zenei hangsúlyok kiemelt figyelmet kapnak.