„Jézus nélkül viharos a tenger” – különleges közösségformáló nap a pécsi Refiben (FOTÓK)

Ő pedig így szólt: Jöjj! Erre Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett, és elindult Jézus felé.

Máté evangéliuma 14. fejezetének 29. verse adta a csendes nap igei alapját.

Mind egy hajóban evezünk

– emelte ki Komor Csaba lelkipásztor a reggeli nyitó áhítaton. Rámutatott: Jézus nélkül viharos a tenger, hánykódik a hajó. Amikor azonban Ő is a fedélzeten van, béke uralkodik, épül a közösség. A fejlődés alapköveit szimbolizálta az a hét állomás, amelyet bejártak a diákok a csendes nap során: önzetlenség, őszinteség, bocsánatkérés, bizalom, hűség, egymás tisztelete, odafigyelés.

Változatos programok várták a Pécsi Református Kollégium Gimnázium diákjait.

Fotó: Református Kollégium Gimnáziuma

Filmrészletet néztek meg, ez alapján beszélgettek az egymásra figyelés fontosságáról az egyik állomáson a diákok. Egy másik teremben legóból építettek olyan jelenetet, amely egymás tiszteletét jelentette a fiatalok számára. A bocsánatkérést szoborcsoporttal jelenítették meg, az önzetlenségről pedig a mesterséges intelligencia segítségével generáltak dalt.

A délelőtt zárásaként egy hajót formáztak meg az aulában, ezzel szimbolizálva a nap fő gondolatát:

Egy hajóban evezünk.

Az iskolai évek során is találkoznak Isten igéjével a refisek

Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét

–az Apostolok Cselekedetei 8. fejezetének első négy verséből szólt az Ige a Refi ünnepi istentiszteletén a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség templomában.

Reformáció, egyház, Refi, tanulás. Kulcsszavak, amelyek minden októberben – a reformáció hónapjában – előkerülnek, mert keressük az Istennel való közösséget

– mondta Komor Csaba iskolalelkész az ünnepi alkalmon. Krisztus kapaszkodó, amely megtart bennünket, bármi is történik körülöttünk. Az Igében szereplő történettel kapcsolatban rámutatott: olyan korból való, amely nem ad okot a büszkeségre. Üldözték az egyházat, keresztyéneket kínoztak és öltek meg.

Mi ad reményt ebben a nehéz és kilátástalan helyzetben?

– tette fel a kérdést a lelkipásztor, majd a választ is megadta: az Ige. Keresztyénként odagyűlünk köré időről-időre, a templomban vagy az iskolában.

Sok tényező van, ami el akar távolítani a megtartó erőtől, az Igétől. Isten nem adja fel a küzdelmet. A nekünk legmegfelelőbb módon szólít meg bennünket: elindítja az Isten szerinti formálódás csodáját

– magyarázta a lelkipásztor. Az igeszakasz egy egyházellenes, keresztyénüldöző, haragos emberről szól, akit az Isten megváltoztat. Az Ige működni kezd Saul életében, és ő lesz Pál apostol. Formálódott és alakult

Ez történik velünk is. Akkor is, ha ma más dolgok sokkal fontosabbnak tűnnek. Isten akkor is munkálkodik benned, hogy megtartson téged

– mondta a Komor Csaba, aki rámutatott: a refis lét is egy fontos állomás, ahol a diákok sokszor találkoznak Isten Igéjével, amely megtartó erőt jelent. Ez erősítette a reformáció idején is az ember és Isten szövetségét.

Nehéz idők mindig vannak, a jövő pedig kiszámíthatatlan, Isten igéje azonban örök. Ez tartja meg életünket, közösségünket, Istennel való kapcsolatunkat

– fogalmazott.