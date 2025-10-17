Külföldi vendégek is érkeznek a horvátok ünnepére Harkányba

Október 25-én Harkányban ismét a horvát kultúráé lesz a főszerep: a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat meghívására megrendezik a Horvát Estet a Kiss József Könyvtár és Művelődési Házban. A program 17 órakor horvát nyelvű szentmisével kezdődik, melyet Barics Gábriel atya celebrál.

Ezt követően 18 órától több hazai és határon túli horvát kulturális egyesület, kórus és tánccsoport lép színpadra – köztük a podravinai, drávamenti és szalántai vendégek, valamint a harkányi iskolások és kórus. Az est zárásaként 20 órától horvát bál és táncház várja a közönséget a Podravka zenekarral.

A rendezvényre a belépés díjtalan, a helyszínen büfé üzemel.