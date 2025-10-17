október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultúra

1 órája

Külföldi vendégek is érkeznek a horvátok ünnepére Harkányba

Címkék#Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat#egyesület#kultúra#főszerep#tánccsoport#ünnep

Jusztin Levente
Külföldi vendégek is érkeznek a horvátok ünnepére Harkányba

Október 25-én Harkányban ismét a horvát kultúráé lesz a főszerep: a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat meghívására megrendezik a Horvát Estet a Kiss József Könyvtár és Művelődési Házban. A program 17 órakor horvát nyelvű szentmisével kezdődik, melyet Barics Gábriel atya celebrál. 

Ezt követően 18 órától több hazai és határon túli horvát kulturális egyesület, kórus és tánccsoport lép színpadra – köztük a podravinai, drávamenti és szalántai vendégek, valamint a harkányi iskolások és kórus. Az est zárásaként 20 órától horvát bál és táncház várja a közönséget a Podravka zenekarral. 

A rendezvényre a belépés díjtalan, a helyszínen büfé üzemel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu