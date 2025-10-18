október 18., szombat

45 perce

Különleges nemzetközi elismerést kapott a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum

A szláv kulturális örökség világszerte történő megőrzéséért járó oklevelet és Živa-díjat kapott a Kanizsai Dorottya Múzeum.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Fotó: Jovan Vidakovic

A legjobb szláv múzeumnak járó Živa-díjat, amelyet az életet, a vitalitást és a termékenységet szimbolizáló szláv istennőről, Živáról neveztek el, 2014-ben hozta létre az FSK (Forum of Slavic Cultures) Nemzetközi Alapítvány. A kezdeményezés az FSK igazgatójának, Dr. Andreja Rihternek köszönhető, aki egyben a Živa-díj projekt vezetője is.

A 2025-ös Živa-díjátadó ünnepséget Trebinje-ben, Nikola Selaković, a Szerb Köztársaság kulturális minisztere és az FSK igazgatótanácsának elnöke védnöksége alatt rendezték meg 2025. október 8. és 11. között.

Tíz szláv országból és három további országból több mint 140 résztvevő vett részt ezen az eseményen, ami jól mutatja az örökségvédelmi közösség vitalitását, valamint a Živa-díj növekvő hírnevét Európában és azon túl.

Idén a Živa-díj zsűrije - amely 16 múzeumi szakértőből áll, akik különböző szláv országokból és az Európai Múzeumi Akadémiából (EMA) érkeztek - 11 ország 13 múzeumát tüntette ki díjakkal, elismerésekkel és különleges oklevelekkel.

Az idei Živa-díj különleges eseménye az új Živa-díj kategória bevezetése volt, amelyet a szláv kulturális örökség világszerte történő megőrzéséért ítélnek oda.

Ez az új díj kiterjeszti a Živa-díj küldetését az FSK által képviselt szláv országok határain túlra. Elismeri azokat a kezdeményezéseket, amelyek világszerte megőrzik a szláv kulturális örökséget és identitást.

A szláv kulturális örökség világszerte történő megőrzéséért járó oklevelet és az új Živa-díjat a Trieszti Partvidék Halászati Múzeuma (Santa Croce di Trieste, Olaszország), a Resia-völgyi Népek Múzeuma, (Stolvizza, Olaszország), és a Cseh és Szlovák Nemzeti Múzeum és Könyvtár (Cedar Rapids, Iowa, USA) mellett a Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács, Magyarország) kapta meg.

 

