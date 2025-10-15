október 15., szerda

Teréz névnap

Könyvbemutató

17 perce

Különleges programmal készül estére a pécsi MCC

Címkék#győzelem#MCC#könyv#Pécs#történész

Rendkívül izgalmas könyvbemutató lesz a pécsi MCC-ben – az "Én Savoyai Jenő" című könyvet Dr. Hahner Péter történész, a Rubicon Intézet Történettudományi műhelyének vezetője írta.

Bama.hu
Különleges programmal készül estére a pécsi MCC

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Jure Divich

A regényes életrajz egy különös herceg nem mindennapi életútját mutatja be. Savoyai Jenő volt az, aki a legtöbbet tette Magyarország felszabadításáért – döntő győzelmet aratott az oszmánok felett –, mégis, alig ismerjük őt, pedig a szobra ott áll a budai várban, a Nemzeti Galéria bejárata előtt. Útja a francia udvarból Bécsbe vezetett, majd a magyarországi, itáliai és nyugat-európai hadszínterekre.
Életútját áttekintve az érdeklődők megismerkedhetnek a XVII. század végének és a XVIII. század elejének francia, spanyol, német, osztrák, magyar, oszmán, brit és lengyel uralkodóival, hadvezéreivel, szépasszonyaival és méregkeverőivel.

Helyszín: MCC pécsi képzési központ (7622 Pécs, Czinderi u.6.)

Időpont: 2025.10.15. (szerda) 17:00

Előadó: Dr. Hahner Péter (Műhelyvezető: Rubicon, MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola)

 

