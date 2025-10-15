Különleges programmal készül estére a pécsi MCC

A regényes életrajz egy különös herceg nem mindennapi életútját mutatja be. Savoyai Jenő volt az, aki a legtöbbet tette Magyarország felszabadításáért – döntő győzelmet aratott az oszmánok felett –, mégis, alig ismerjük őt, pedig a szobra ott áll a budai várban, a Nemzeti Galéria bejárata előtt. Útja a francia udvarból Bécsbe vezetett, majd a magyarországi, itáliai és nyugat-európai hadszínterekre.

Életútját áttekintve az érdeklődők megismerkedhetnek a XVII. század végének és a XVIII. század elejének francia, spanyol, német, osztrák, magyar, oszmán, brit és lengyel uralkodóival, hadvezéreivel, szépasszonyaival és méregkeverőivel.

Időpont: 2025.10.15. (szerda) 17:00

