október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös ünnep

1 órája

Látványos táncvarázslat a jubileumi gálán

Címkék#Szigetvár#alpolgármester#gála#koreográfia

Kaszás Endre

Közel 300 érdeklődő – szülők, nagyszülők, barátok és táncszeretők – töltötték meg a Szentlőrinci Sportcsarnokot, hogy együtt ünnepeljék az Arabeszk Tánccsoport 35 éves fennállását. A gála minden korosztályt megmozgatott: felléptek a legkisebbek, a nagyobbak, és vendégként érkeztek táncosok Szigetvárról, Bicsérdről, Siklósról és Pécsről is.

Minden korosztály képviseltette magát a jubileumi Arabeszk gálán
Minden korosztály képviseltette magát a jubileumi Arabeszk gálán. Fotó: MW / Forrás:  MW

Somogyiné Lakos Erika, az Arabeszk alapítója és szakmai vezetője köszöntötte a vendégeket és a fellépőket, majd May Gábor alpolgármester méltatta az Arabeszk közösséget.

A levegőben és a színpadon egyaránt zajlott a varázslat – a légtáncosok látványos produkciói és a koreográfiák sokszínűsége ámulatba ejtette a közönséget, a szentlőrinci Szenior Örömtáncosok is színpadra léptek.

A fináléban minden táncost színpadra szólítottak – és a vastaps sem maradt el. A jubileumi gála méltó ünnepe volt annak a közösségépítő munkának, amelyet az Arabeszk három és fél évtizede végez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu