Látványos táncvarázslat a jubileumi gálán

Közel 300 érdeklődő – szülők, nagyszülők, barátok és táncszeretők – töltötték meg a Szentlőrinci Sportcsarnokot, hogy együtt ünnepeljék az Arabeszk Tánccsoport 35 éves fennállását. A gála minden korosztályt megmozgatott: felléptek a legkisebbek, a nagyobbak, és vendégként érkeztek táncosok Szigetvárról, Bicsérdről, Siklósról és Pécsről is.

Minden korosztály képviseltette magát a jubileumi Arabeszk gálán. Fotó: MW / Forrás: MW

Somogyiné Lakos Erika, az Arabeszk alapítója és szakmai vezetője köszöntötte a vendégeket és a fellépőket, majd May Gábor alpolgármester méltatta az Arabeszk közösséget.

A levegőben és a színpadon egyaránt zajlott a varázslat – a légtáncosok látványos produkciói és a koreográfiák sokszínűsége ámulatba ejtette a közönséget, a szentlőrinci Szenior Örömtáncosok is színpadra léptek.

A fináléban minden táncost színpadra szólítottak – és a vastaps sem maradt el. A jubileumi gála méltó ünnepe volt annak a közösségépítő munkának, amelyet az Arabeszk három és fél évtizede végez.