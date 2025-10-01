Még idén kijuthatnak az olimpiára a fiatal baranyai versenyzők

Több fordulóban, ősszel rendezik meg a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát.

A középiskolásoknak szóló versenyre egyénileg vagy két fős csapatban lehet pályázni bármilyen tudományos, műszaki, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel vagy kutatással, amely innovatív, megvalósítható, és valós problémára reagál.

A legjobb pályamunkák 200–500 ezer forintos pénzjutalomban részesülnek, de már a döntőbe jutott projektek is 100 ezer forint díjat kapnak. A dobogós helyezettek emellett pluszpontokat is szerezhetnek a felsőoktatási felvételin. A bekapcsolódó iskolák is komoly támogatásban részesülnek.

A verseny részletei a https://www.otio.hu/ oldalon, valamint az alábbi dokumentumokban olvashatók.