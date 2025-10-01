október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos verseny

1 órája

Még idén kijuthatnak az olimpiára a fiatal baranyai versenyzők

Címkék#olimpia#verseny#projektek

Kaszás Endre

Több fordulóban, ősszel rendezik meg a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát.

A középiskolásoknak szóló versenyre egyénileg vagy két fős csapatban lehet pályázni bármilyen tudományos, műszaki, informatikai, környezetvédelmi vagy matematikai ötlettel, fejlesztéssel vagy kutatással, amely innovatív, megvalósítható, és valós problémára reagál.

A legjobb pályamunkák 200–500 ezer forintos pénzjutalomban részesülnek, de már a döntőbe jutott projektek is 100 ezer forint díjat kapnak. A dobogós helyezettek emellett pluszpontokat is szerezhetnek a felsőoktatási felvételin. A bekapcsolódó iskolák is komoly támogatásban részesülnek.

A verseny részletei a https://www.otio.hu/ oldalon, valamint az alábbi dokumentumokban olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu