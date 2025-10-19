Micsoda meglepetés! Spontán előadást tartott a pécsi kórus egy nem várt helyen! (VIDEÓ!)

október 19., vasárnap

Micsoda meglepetés! Spontán előadást tartott a pécsi kórus egy nem várt helyen!

Jusztin Levente

Különleges kulturális élményben részesülhettek mindazok, akik tegnap este ellátogattak az Azzurra Étterembe: a Nemzeti Filharmonikusok különleges operaesttel léptek fel a helyszínen. Az előadás során világhírű áriák csendültek fel, amelyek lenyűgözték a közönséget. 

Az est bensőséges hangulata és a művészek kiemelkedő teljesítménye felejthetetlenné tette az eseményt a vendégek számára. A fellépők nagy sikert arattak, a közönség hosszú tapssal jutalmazta őket. Az étterem számára megtiszteltetés volt ilyen rangos művészeket vendégül látni.

A videót ezen a linken keresztül lehet megtekinteni

 

