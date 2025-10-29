október 29., szerda

Nárcisz névnap

1 órája

Mit csináljatok őszi szünetben? Itt van néhány ötlet

Címkék#Zsolnay Aranykora#Séta tér#ELTE Finnugor Tanszék

Moziműsor

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Nyári fény, aztán leszáll az éj (17.00), Érintés (17.00), A fény (19.00), Egyik csata a másik után (19.00).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (15.30), Árva (17.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): 1242 – A nyugat kapujában (11.40), Az árva ( 14.40, 19.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (10.30, 15.20, 19.40, 3D: 13.10, 17.30), Csupasz pisztoly (11.50), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (12.30), Démonok között – Utolsó rítusok (20.20), Egyik csata a másik után (16.00, 19.50), Egykutya (18.30), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig (18.10), Fekete telefon 2. (14.10, 17.40, 20.10), Firkák (10.00), Gabi babaháza: A film (10.20, 11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.30, 17.00), Jó szerencse (13.50, 17.20, 20.30), Kiskedvencek elszabadulva (10.10, 11.40, 14.00, 16.30), Lili és a kenguru (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.50), Nezha – A lázadó démon legendája (12.10), Rosszfiúk 2. (12.00, 15.30, 18.20), Sarkvidéki varázslat (10.00, 15.00), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (15.40, 20.30), Tron: Ares (12.15, 16.00, 20.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Anconai szerelmesek 2. (19.00), Kamaraszínház: Vaknyugat (19.00).

Turmix

Állatkert (Ángyán J. u. 1.): Repül vagy nem repül? – Őszi állati alkotóZoo. Érdekességek madaraink világából, kézműveskedés: madár marionett készítése (9.30).  

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Sopianae színpadán. Kaland-, mese- és színjáték Pécs világörökségi helyszínein (7.30).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Magyar – Finn Társaság. „Väinämöinentől a metálzenéig – időutazás a finn zenében” című előadás. Előadó: Simon Valéria, az ELTE Finnugor Tanszék nyelvtanára (17.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Egy kis esti fizika: Krizsán Árpád előadása: Mozgásban a jövő. Közlekedés, energia és fenntarthatóság (19.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Le a kalappal! – Kertész Ricsi önálló stand up estje. Open: Kéfer Ádám (19.00).

PKK Patacsi Művelődési Ház (Fő u. 20.): Patacsi Pepecs. Mindenszentek ünnepére is készülve őszi termésekből készítünk szebbnél-szebb alkotásokat (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed: Programokból: Mesék az űrhajókról (11.00), Felfedező séta a Zsolnay Aranykora-Gyugyi-gyűjteményben (11.00), Helyünk a világegyetemben (12.00), Varázsóra – Varázsoljunk fénnyel! (15.00), Kalandozás a csillagos égbolton (16.00), Selyemfestés (16.00).

