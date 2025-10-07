október 7., kedd

Kincskeresés

Mit csináltak Kossuth-díjasaink az Ormánságban? (VIDEÓ)

A festett kazettás templomok, a népi motívumok és egy különleges életút is életre kelt az Ormánságban, ahol a Magyar Művészeti Akadémia pécsi munkacsoportja tartotta legutóbbi ülését. A hivatalos tanácskozást követően Szatyor Győző népi iparművész vezette el a résztvevőket gyermekkora, mestersége és szülőföldje világába.

Mohay Réka
Szatyor Győző, a pécsi regionális munkacsoport tagja, faműves népi iparművész, a népművészet mestere kalauzolta el a résztvevőket a térség egyedülálló értéket hordozó, festett kazettás templomaiba.

Szeptember 26-án az Ős-Dráva Látogatóközpontban tartotta ülését a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Pécsi Regionális Munkacsoportja. A találkozón – melyen részt vett többek között Kiss János, az MMA alelnöke és Dévényi Sándor regionális elnök – a résztvevők áttekintették az elmúlt időszak programjait, és egyeztettek a 2026-os munkatervről. Az eseményen megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Tamás Menyhért akadémikusról is. A munkacsoport tagjai között számos Kossuth-díjas művész is található.

A hivatalos ülést különleges kulturális program követte: Szatyor Győző, a népművészet mestere, a térség szülötte, az Ormánság festett kazettás templomaiba vezette el a résztvevőket. A kémesi, szaporcai és drávaiványi templomok bejárása során Tarr Ágnes helyi pedagógus mesélt a falvak múltjáról és hagyományairól.

A nap zárásaként a látogatók felkeresték Szatyor Győző bogdásai szülőházát, ahol a művész személyes történetein keresztül elevenedett meg az Ormánság múltja. A ház felújítása jelenleg is zajlik – a tervek szerint galéria és vendégház lesz belőle, ahol ifjúsági alkotóműhelyeknek is helyet adna.

Szatyor Győző elmondta: célja, hogy a fiatalok testközelből ismerhessék meg az ormánsági építészetet és a helyi kézműves hagyományokat.

Az esemény így nemcsak szakmai egyeztetés, hanem kulturális időutazás is volt – múlt és jövő találkozása az Ormánság szívében.

 

