Mit csináltak Kossuth-díjasaink az Ormánságban? (VIDEÓ)

Szeptember 26-án az Ős-Dráva Látogatóközpontban tartotta ülését a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Pécsi Regionális Munkacsoportja. A találkozón – melyen részt vett többek között Kiss János, az MMA alelnöke és Dévényi Sándor regionális elnök – a résztvevők áttekintették az elmúlt időszak programjait, és egyeztettek a 2026-os munkatervről. Az eseményen megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Tamás Menyhért akadémikusról is. A munkacsoport tagjai között számos Kossuth-díjas művész is található.

Az ormánsági kincseket fedezte fel az MMA pécsi munkacsoportja.

A hivatalos ülést különleges kulturális program követte: Szatyor Győző, a népművészet mestere, a térség szülötte, az Ormánság festett kazettás templomaiba vezette el a résztvevőket. A kémesi, szaporcai és drávaiványi templomok bejárása során Tarr Ágnes helyi pedagógus mesélt a falvak múltjáról és hagyományairól.

A nap zárásaként a látogatók felkeresték Szatyor Győző bogdásai szülőházát, ahol a művész személyes történetein keresztül elevenedett meg az Ormánság múltja. A ház felújítása jelenleg is zajlik – a tervek szerint galéria és vendégház lesz belőle, ahol ifjúsági alkotóműhelyeknek is helyet adna.

Szatyor Győző elmondta: célja, hogy a fiatalok testközelből ismerhessék meg az ormánsági építészetet és a helyi kézműves hagyományokat.

Az esemény így nemcsak szakmai egyeztetés, hanem kulturális időutazás is volt – múlt és jövő találkozása az Ormánság szívében.